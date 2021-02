Neues Survival-Koop ist gerade heiß auf Steam – Zeigt, wie es weitergeht

Mit Valheim ist ein neues Survivalgame auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet. Wir schauen uns an, wie der Titel bei den Spielern ankommt.

Was ist Valheim? Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 2 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleben müsst. Dazu baut ihr Rohstoffe ab, craftet euch Items wie Waffen und Rüstungen, baut Schiffe und Häuser und nehmt es mit den vielen bösen Kreaturen auf, die in dieser Welt lauern.

Valheim basiert dabei auf nordischer Mythologie. Euer Held ist ein Wikinger, der mit einem Langschiff die Gewässer unsicher macht. Er hat es sich zum Ziel gesetzt die uralten Feinde von Göttervater Odin zu vernichten.

PvP spielt keine Rolle in Valheim. Es geht darum, gemeinsam zu agieren und die Bossgegner und Monster zu besiegen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Im Trailer seht ihr, wie sich Valheim spielt.

Spieler sind schon jetzt begeistert von Valheim

Wie kommt Valheim an? Der Release der Early-Access-Version fand am 2. Februar 2021 über Steam statt. Für 16,79 Euro könnt ihr mitspielen. Das Survivalgame kam gleich extrem gut an. Der Peak an gleichzeitig aktiven Spielern liegt laut Steamcharts bei 20.038 und die bisher 1.398 Bewertungen belaufen sich auf 95%.

Hier fassen wir einige Stimmen aus der Community für euch zusammen:

Naprik schreibt (via Steam): „Valheim ist wie eine Minecraft-Version von Dark Souls mit Fallout-Aufbau/Überleben.“

Plümmeltüte meint (via Steam): „Hab das Spiel zum Zeitpunkt der Bewertung 4 Stunden gespielt und bin begeistert. Man kann sofort mit Freunden spielen, die Einführung dauert nur 2 Minuten. Für den Preis von knapp 17€ bekommt man bisher schon ein gewaltiges Spiel! Wer krasse Grafik erwartet, der sollte seine Erwartungen überdenken und dann trotzdem zuschlagen, vor allem wenn man mehrere Mitspieler hat!“

Pheenix erklärt (via Steam): „Bisher kann ich das Spiel uneingeschränkt empfehlen für diesen Preis und bei einer solch liebevollen Arbeit bereits beim EA-Release. Bugs habe ich noch keine bemerkt. Nur die Physik beim Bäumefällen ist etwas seltsam, denn ein gefällter Baum kann gleich mehrere andere Bäume mit sich reißen.“

_obri [on LINUX] zeigt sich begeistert (via Steam): „Ein super Spiel, dass viel Spaß macht. Abstürze oder Dinge die nicht funktionieren, habe ich keine gesehen. Für unter 17€ ist Valheim ein echtes Schnäppchen wie ich finde.“

Grumpy Old Guy ist noch nicht überzeugt (via Steam): „Die Prämisse ist cool, aber das Spiel selbst ist sehr öde. Man kann nicht angreifen, während man sich bewegt, die Angriffsanimation hält einen an Ort und Stelle. Das macht die Kämpfe wirklich ungelenk vor allem gegen Feinde, die versuchen, vor einem wegzulaufen. Ich sage nicht, dass das Spiel nicht vielversprechend ist, aber ich meine, dass es im Moment keine 20 Dollar wert ist.“

So geht es weiter: Die Entwickler haben außerdem schon erklärt, wie es mit dem Survivalspiel Valheim weitergeht und eine Roadmap veröffentlicht.

Die Roadmap zeigt, was Spieler von Valheim in Zukunft erwarten können.

Es soll ein neues Biom hinzukommen

die Mondphasen werden eingeführt

die Kämpfe verbessert

Ein Sandbox-Modus ist geplant

Handel wird verbessert

Generell soll es mehr Multiplayer-Interaktionen geben

Da sich Valheim derzeit noch in der Early-Access-Phase befindet, sind also noch viele Inhalte, Verbesserungen und Optimierungen geplant. Doch schon jetzt kommt das Spiel sehr gut an.

Hattet ihr schon die Gelegenheit, Valheim zu spielen? Was meint ihr zum Survivalgame?

