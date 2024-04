Valheim: Der Survival-Hit zeigt im neuen Trailer das bis jetzt wohl gefährlichste Gebiet im Spiel

Der Survival-Hit Valheim zeigt jetzt in einem Trailer erste Eindrücke vom neuen Gebiet. Die Erweiterung Ashlands ist auch bereits spielbar.

Um welches Gebiet geht es hier? In Valheim können Spieler jetzt ein neues Gebiet erkunden. Dies wird von den Entwicklern selbst als das bis jetzt gefährlichste Gebiet im Spiel beschrieben.

Neben neuen Orten bringt euch die Erweiterung Ashlands aber auch neue Waffen, Gegner und noch einige weitere Neuerungen ins Spiel. Einen ersten Blick auf Ashlands könnt ihr im aktuellen Trailer werfen:

Die neue Erweiterung ist bereits auf den öffentlichen Testservern von Valheim spielbar. Wer also bereits die neuen Gebiete erkunden will, braucht nicht einmal mehr zu warten.

Warum ist das Gebiet so gefährlich? Eine offizielle Aussage, warum denn das neue Gebiet, das Gefährlichste im Spiel sein soll, gibt es so tatsächlich nicht. Lediglich eben die Ankündigung, dass es so sein soll.

Wenn ihr euch dann aber den Trailer anguckt, könnte dieser schon die Antwort bereithalten. Das neue Biom Aschlande ist eine düstere, aber besonders heiße Gegend. Es erwarten euch Lava-Seen und kochende Gewässer, die nur von den besten und solidesten Schiffen überquert werden können. Unvorbereitet und unvorsichtig solltet ihr euch diesem Gebiet also nicht nähern.

In den Aschlanden ist alles feurig

Neben Orten, an denen es Funken regnen kann, erwarten euch auch ebenso feurige Gegner. Zu sehen sind im Trailer zum Beispiel einige Skelette, die selbst zu brennen scheinen.

Gleichzeitig liefert euch der Patch 0.218.9 aber auch eine Auswahl an über 30 neuen, tödlichen Schwertern, Bögen und Äxten für euren Kampf gegen diese fiesen Gegner. Im Bausystem befinden zu über 70 neue Objekte, die euch das Überleben in den Aschlanden hoffentlich etwas erleichtern können.

Alle Patch-Notes könnt ihr auf der offiziellen Website nachlesen (via valheimgame.com).

Was sagt die Community? Die Spieler scheinen sich nicht nur unglaublich auf das neue Update zu freuen, sondern sind jetzt schon bereit, jede Menge Zeit in die Erkundung der Aschlande zu stecken. In ihren Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube) drücken viele Spieler ihre Begeisterung über das Update aus.

Einige dieser Kommentare haben wir hier für euch zusammengetragen:

Pinpadprompts schreibt: „Verdammt, ja. Zeit meinen Job zu kündigen, meine abhängige Familie zu entfremden und Ashlands zu spielen.“

CaptainCrumbs schreibt: „Wir sind 12 verwirrte Wikinger, bereit, die Segel nach Aschlande zu setzen und vermutlich in der Sekunde zu sterben, in der wir ankommen […] das wird so episch“

jesseenck2687 schreibt: „Ich war ehrlich nicht mehr so aufgeregt, seitdem ich ein Kind war“

kocan94 schreibt: „Das ist verdammt noch mal wie Weihnachten“

Was haltet ihr von den neuen Inhalten? Denkt ihr, dass ihr für die Aschlande bereit seid? Schreibt gerne in den Kommentaren.