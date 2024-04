V Rising gilt als Geheimtipp für Survival-Fans, erscheint jetzt endlich auch für die PS5

Vor zwei Jahren startete auf Steam ein Vampir-Survival-Spiel in den Early Access. Mit dem vollen Release kommt jetzt ein letztes Gebiet. Auch PS5-Spieler können sich jetzt endlich auf einen Release freuen.

Was ist das für ein Spiel? V Rising ist ein Vampir-Surval-Spiel, das am 17. Mai 2022 auf Steam in den Early Access startete. Seitdem bekam das Spiel auf der Plattform 88 % positive Bewertungen.

Ihr erwacht als Vampir zu einer Zeit, in der euer Volk längst in Vergessenheit geraten ist und stellt euch einem neuen Überlebenskampf. Ihr überfallt Dörfer, um euren Blutdurst zu stillen und wieder zu Kräften zu kommen und erbaut ein Schloss, um euren Ruhm wiederzuerlangen.

Jetzt erschien ein neuer Trailer zum vollen Release des Spiels. Dieser zeigt nicht nur ein neues Gebiet, sondern auch Kampf-Gameplay und teasert euer eigentliches Ziel als Vampir:

Wann ist der Release? Der volle Release ist am 08. Mai 2024. Dann könnt ihr das Spiel auf Steam in der vollen Version kaufen. Gleichzeitig wurde jetzt aber auch der PS5-Release angekündigt. Dieser ist für 2024 angekündigt, auch wenn PS5-Nutzer auf ein genaues Datum noch etwas warten müssen.

Im PS-Store könnt ihr euch den Titel aber zumindest schon mal auf eure Wunschliste packen.

Was euch erwartet? Wie der Trailer zeigt, können Spieler sich mit V Rising – Ruins of Mortium, also dem Update 1.0, eben nicht nur über die volle Version, sondern auch ein neues Gebiet freuen. Mortium, die einstige Hochburg der Vampire, scheint sogar ziemliches Endgame-Material zu sein.

Mortium ist heute nicht mehr das, was es mal war, sondern wie im Trailer zu sehen eine düstere, teils zerfallene Schneelandschaft. Trotzdem wird euch euer Weg irgendwann in dieses Gebiet und immer weiter in seine Tiefen führen.

Denn euer Ziel scheint dabei ganz klar zu sein. Ihr wollt der Dienerschaft Draculas entkommen und selbst die Herrschaft über die Vampire erlangen. Wie viele andere Vampire ebenfalls.

In dem Gebiet lauern nicht nur weitere Diener und Kultisten Draculas, sondern auch unbekannte Gefahren aus fremden Welten. Ihnen könnt ihr das Blut aussagen, um stärker zu werden und interessante Boni zu erhalten. So macht euch ihr Blut zum Beispiel nachts schneller oder lässt euch besser heilen.

Der Trailer zeigt, dass ihr im Kampf sowohl Waffen als auch eure Vampir-Kräfte einsetzt. So seht ihr die Spielfigur zum Beispiel mit einem Großschwert zuschlagen, sich wie ein Schatten durch die Gegner bewegen oder mit magischen Geschossen mehrere Gegner gleichzeitig erledigen.

