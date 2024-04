Ein neues Survival-Spiel auf Steam zeigt, wie sich eure Nachbarschaft in der Zombie-Apokalypse schlagen würde

Jeder hat sich wohl schon mal ausgemalt, wie es wäre, wenn jetzt eine Zombie-Apokalypse starten würde. In einem neuen Spiel auf Steam könnt ihr herausfinden, wie ihr und eure Nachbarn sich wohl anstellen würden.

Was ist das für ein Spiel? Das Spiel Infection Free Zone ist ein Mix aus City Builder, Frost Punk und Survival Game und gehört zu dem kleinen Genre der Operator Games auf Steam.

Bei Operator Games seid ihr wie ein Disponent dafür zuständig verschiedene Einheiten gleichzeitig zu managen und dafür Sorge zu tragen, dass alles glattläuft. Die meisten dieser Spiele werden immer stressiger und erfordern gute Koordination.

Auch bei Infection Free Zone müsst ihr eure Einheiten gut koordinieren. Während eure Militär-Einheiten tagsüber Ressourcen plündern gehen, bauen eure zivilen Einheiten verlassene Gebäude zu Wohn- oder Lagerstätten um.

Mit der Zeit trefft ihr weitere Überlebende, die ihr aufnehmen könnt, um zu wachsen. Aber Achtung: Mehr Menschen brauchen auch mehr Essen, welches auch geplündert werden muss.

Hier könnt ihr den Trailer zu Infection Free Zone sehen:

Ihr könnt in eurer eigenen Nachbarschaft spielen

Was macht das Spiel aus? In Infection Free Zone spielt ihr nicht auf irgendeiner Karte, sondern in der realen Welt. Gleich zu Beginn des Spiels wählt ihr einen Ort in der realen Welt aus, von dem dann per Karten-Daten die realen Gebäude ins Spiel gebracht werden. Ihr könnt also in eurer Nachbarschaft, in eurer Lieblingsstadt oder an einem anderen Ort eurer Wahl spielen.

Fast jeder Ort auf der Welt ist möglich, solange er einen Namen hat. Der Publisher des Spiels, Games Operator, hat dieses System auch bereits in anderen Operator Spielen verbaut. Aus unseren Tests wissen wir, es ist nicht immer zu 100 % akkurat, doch funktioniert auch in kleinen Städten und Dörfern recht gut.

Wie kommt das Spiel bei den Spielern an? Die Spieler finden die Idee und die Umsetzung der eigenen Städte gut, doch vor allem die aktuelle Version im Early Access bekommt Kritik ab. Das Balacing und die mangelnde Tiefe des Spiels sind immer wieder in den negativen Kritiken auf Steam zu lesen. Das Spiel steht dort nur bei ausgeglichen, mit 67 % positiven Bewertungen bei über 3.500 abgegebenen Stimmen.

