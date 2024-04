Das meistgewünschte Spiel auf Steam erscheint diesen Monat, begeistert jetzt schon einen deutschen Strategie-Experten

Noch im April 2024 erscheint eine große Hoffnung für alle Fans von Strategie-Spielen. Bevor Manor Lords jedoch in den Early Access startet, schleicht es sich noch mal eben auf Platz 1 der meistgewünschten Titel auf Steam.

Um welches Spiel geht es hier? Manor Lords ist ein neues Strategiespiel auf Steam, das als Solo-Projekt des Indie-Entwicklers Slavic Magic startete und jetzt unter dem Publisher Hooded Horse veröffentlicht wird.

Ihr erbaut in diesem mittelalterlichen Setting eure eigenen Städte, die ihr wohl hautnah erleben könnt und tragt komplexe Schlachten mit gutem, taktischen Gameplay aus.

Manor Lords soll am 26. April 2026 für den PC auf Steam erscheinen.

Schleicht sich auf Platz 1 der meistgewünschten Spiele

Vor allem Fans des Genres haben diesen Titel schon länger im Blick. Jetzt konnte sich Manor Lords aber sogar auf den ersten Platz der meistgewünschten Spiele auf Steam schleichen. Damit hat es jetzt auf Titel wie Hades 2, Black Myth: Wukong und Hollow Knight: Silksong überholt.

Was macht Manor Lords so gut? Warum das neue Strategiespiel es auf den ersten Platz der meistgewünschten Spiele geschafft hat und warum es vor allem für Fans des Genres zu einer großen Hoffnung wurde, wird recht schnell deutlich, wenn man sich das Gameplay genauer anguckt.

Unser Kollege, Streamer und Strategie-Experte Maurice Weber durfte sich das Spiel auch schon mal genauer angucken. Seine Eindrücke: Manor Lords bietet vor allem in der Gestaltung der Städte ein sehr befriedigendes Erlebnis, bei dem ihr ein ausgesprochen organisches Stadtbild erschaffen könnt.

Auch das Kampfsystem des Spiels wird von Maurice stark gelobt. Denn dieses empfindet er als besser, als bei den meisten Strategiespielen und vergleicht es sogar ein bisschen mit Total War.

Das gesamte Video mit 9 Minuten Gamepaly seht ihr hier:

Komplexe Kämpfe und wunderschöne Städte

Schon beim Bau der Städte kann Manor Lords mit seinen Mechaniken und Möglichkeiten überzeugen. Da es keine festen Raster gibt, ihr Wege und Gebäude frei platzieren und rotieren könnt, habt ihr bei der Gestaltung ziemlich freie Hand.

Dabei gibt es aber eben ein paar Herausforderungen, die ihr meistern müsst und Bedingungen, die ihr im Blick behalten solltet:

Handelsrouten sind von entscheidender Bedeutung für den Wohlstand und die Entwicklung der einzelnen Gebiete

Jahreszeiten beeinflussen und bestimmen die Ernteerträge, Jagdgebiete müssen eingeteilt und bewirtschaftet werden und Produktionsketten entstehen

Ihr müsst auf das Gleichgewicht zwischen Import und Export achten und Steuern für Dienstleistungen erheben

Mit der Bevölkerung müsst ihr genau haushalten, ihnen die richtigen Aufgaben geben und dabei Ressourcen und Bedürfnisse im Blick behalten

Auch die Schlachten sollen in Manor Lords zu einer komplexen, aber interessanten Aufgabe werden. Diese finden in Echtzeit statt und erfordern von euch einiges an taktischem Vorgehen. Eure Kämpfer lasst ihr nämlich nicht einfach auf den Feind los, sondern überlegt stattdessen in welcher Formation ihr dies am besten tut.

Ihr entscheidet euch für den besten Kampfplatz, heuert Söldner an, behaltet das Befinden und die Moral eurer Kämpfer und die Umgebung sowie das Wetter im Blick. Denn all diese Faktoren können in der Schlacht zu Sieg oder Niederlage führen.

Ebenso bestimmt ihr die Haltung, die eure Kämpfer einnehmen. So könnt ihr die aggressiv und standhaft vorgehen lassen oder ihr entscheidet, dass sie sich langsam zurückziehen. So könnt ihr zum Beispiel euren Bogenschützen die Möglichkeit für einen tödlichen Angriff bieten.

Allerdings solltet ihr neben den Schlachten immer eure Stadt im Blick haben, denn diese könnte nebenbei selbst gerade angegriffen werden. Verluste auf diese Weise gilt es zu vermeiden. Ebenso müsst ihr beachten, dass die Verluste eines Kampfes im Nachhinein immer einen großen wirtschaftlichen Schaden mit sich bringen können.

Aus diesem Grund solltet ihr in Manor Lords ebenfalls ein paar diplomatische Beziehungen eingehen, die euch ebenso Fortschritt, aber auch weniger Verluste versichern können.

Dass so viele Spieler sich Manor Lords wünschen, überraschte sogar den Entwickler selbst: Manor Lords ist eines der meistgewünschten Spiele auf Steam, doch der Entwickler hat selbst am wenigsten damit gerechnet