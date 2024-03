Ein taktisches Würfel-Spiel begeistert Spieler auf Steam: „Ich fürchte schon, um meine realen Verpflichtungen“

Diesen Monat erschien auf Steam ein neues taktisches Würfel-Spiel, welches mit den ersten Reviews bereits 98 % positive Bewertungen einholen konnte.

Um welches Spiel geht es hier? Slice & Dice ist ein neues Spiel auf Steam, welches bereits 2019 als Mobile-Game erschienen und am 20. März 2024 dann für den PC veröffentlicht worden ist.

In diesem taktischen Rougelite-Spiel stellt ihr euch mit euren Helden verschiedenen Kämpfen und nutzt dabei individuelle Würfel, um über Sieg oder Niederlage zu bestimmen.

Was ihr vom Gameplay in Pixel-Grafik erwarten könnt, seht ihr in einem aktuellen Trailer:

Was erwartet euch in Slice & Dice? An sich ist Slice & Dice ein ziemlich simples Würfel-Spiel mit taktischen und rundenbasierten Kämpfen. Was sich auf den ersten Moment jedoch einfach anhört, fordert von euch nicht nur Würfe-Glück, sondern auch taktisches Geschick.

Ihr zieht immer mit fünf Helden in den Kampf. Wobei jeder Held seinen eigenen und individuellen Würfel mitbringt. Mit diesen stellt ihr euch verschiedenen Gruppen von Gegnern, deren Aktionen selbst durch Würfel bestimmt werden.

Versprochen werden euch hier insgesamt 73 verschiedene Gegner. Die Begegnungen sollen dabei zufällig generiert sein. Um euch euer Team zusammenzustellen, sollen euch über 123 Helden zur Verfügung stehen, die ihr ebenfalls aufwerten könnt. Durch einen Sieg gelangt ihr an Items, die euch dann ebenfalls einen Vorteil verschaffen können.

Im Kampf würfelt ihr für jeden Helden mit seinem individuellen Würfel. Danach müsst ihr mit diesen Ergebnissen genau überlegen, mit welche Attacken, Aktionen und Blocks ihr welchem Gegner entgegentretet. Wichtig ist hier, zu gewinnen, bevor ihr alle eure Helden verloren haben.

Gewinnt ihr gegen eine Gruppe von Gegnern, werdet ihr geheilt, erhaltet ein paar Boni und könnt mit dem nächsten Kampf fortfahren. Insgesamt warten 20 Kämpfe auf euch, nach denen ihr dann gewonnen habt.

Interessant wird das eigentlich simple Gameplay vor allem deshalb, dass ihr eure verschiedenen Helden mit den verschiedenen Klassen richtig einsetzen müsst und sie gezielt aufrüsten müsst. Denn es gibt Items, die auch die Würfel der Helden aufwerten können. Dabei können nicht nur bessere Werte entstehen, sondern die Effekte eines Würfels können komplett verändert werden.

Was sagen die Spieler? Aktuell haben 376 Spieler Slice & Dice bewertet. An sich sind das noch nicht viele Bewertungen. Allerdings bekam das Spiel von diesen 98 % positive Bewertungen. Damit könnte das Spiel durchaus einen Blick wert sein.

Ein paar Zitate aus den Rezensionen auf Steam haben wir hier für euch zusammengesucht:

pinekun schreibt: „Ich fürchte mich um meine realen Verpflichtungen“

Nooters schreibt: „Eines der besten Würfel-Kampf-Spiele, die es gibt […] Habe schon ein paar hundert Spielstunden auf anderen Plattformen“

sketchyd schreibt: „Das verdient ‘sehr positiv’ mehr als jedes Spiel, das ich je gespielt habe. Es ist unglaublich. So gut gemacht. So unwiderstehlich. So viele Modi. […] Jeder Durchlauf ist anders“

