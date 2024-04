Schwedische Strategie-Genies verteidigen das neue Spiel auf Steam gegen frustrierte Spieler

Der Community Manager bittet deswegen aktuell um Geduld. Habt ihr Millennia bereits gespielt? Wie fandet ihr es? Schreibt es doch in die Kommentare. Eine Sache hat Mein-MMO-Autor Schuhmann am Ende allerdings doch sehr gestört.

Millennia wäre eine neue IP, aber wesentlich kleiner als andere Paradox-Spiele. Deswegen wäre auch das Team kleiner und würde sehr auf das Feedback der Spieler hören. In regelmäßigen Updates soll das Spiel in Zukunft verbessert werden.

Es wären länger nicht nur bloß drei Leute, die am Spiel arbeiten. Anfangs war das so, aber inzwischen sei das Team gewachsen und bestünde aus genau 20 Personen. Darunter wären unter anderem zusätzliche Designer und Programmierer.

Trotzdem ist die Einschätzung falsch, bei C Prompt Games arbeiten mittlerweile deutlich mehr Menschen an Millennia. Das haben die Entwickler jetzt klargestellt.

„Nur drei Leute, wirklich? Das erklärt einiges, ich dachte, dass da viele Personen an dem Spiel arbeiten. Paradox sollte in sie investieren und noch mehr gute Entwickler engagieren, sodass die Vision des Teams unterstützt wird. Das Spiel ist so gut in Sachen Gameplay, aber mit einer der schlechtesten Balance/KI/Performance und Grafik.“

MeinMMO-Autor Schuhmann hat sich kurz nach Release in das Spiel gestürzt und in wenigen Tagen schon 40 Stunden darin versenkt. Aber nicht alle Spieler teilen die Begeisterung. Auf Steam hat Millennia inzwischen 1.891 Bewertungen gesammelt und kommt nur auf ein „ausgeglichen“.

Das Strategie-Spiel Millennia ist am 26. März auf Steam erschienen und kommt bei den Spielern bisher mittelmäßig an. Ein Team-Mitglied von Publisher Paradox hat jetzt auf die Kritik reagiert und geklärt, unter welchen Umständen das Spiel entwickelt wurde.

