Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Lies of P ist ein heiß ersehntes Soulslike, auf das sich vor allem Bloodborne-Fans freuen. Diese Woche erscheint das Spiel endlich auf den verschiedenen Plattformen. Alles, was ihr zum Release wissen müsst, haben wir euch hier noch einmal kurz zusammengefasst.

Was ist Lies of P? Das neue Spiel vom Entwickler NEOWIZ ist ein Soulslike in einem Steampunk-Setting, welches die Geschichte der Puppe Pinocchio neu interpretiert. Nachdem er von einer geheimnisvollen Stimme geweckt wird, muss sich Pinocchio durch die verseuchte Stadt Krat kämpfen, in der jetzt Wahnsinn und Blutlust vorherrschen, und einem Netz aus Lügen entkommen.

Wann und für welche Plattformen erscheint es? Lies of P erscheint heute, am 18. September 2023, für PC/Steam, PS4/PS5 und Xbox.

Für wen lohnt sich Lies of P? Vor allem Fans von Soulslike-Spielen freuen sich auf den Release von Lies of P, denn nach allen Infos, die es bis jetzt gibt, könnt es zu einem wirklich guten Spiel in diesem Genre werden.

Doch auch für alle, die noch nie in das Soulslike-Genre hereingeschaut haben, könnte dies ein perfekter Einsteigertitel werden. Denn das gesamte Setting von Lies of P wirkt sehr interessant und stimmig. Nach allem, was wir wissen, könnte hinter dem Spiel eine gute und aufregende Story stecken, die sicher viele Spieler packen wird.

Die Reaktionen unter dem Launch-Trailer (via Youtube) sind jedenfalls größtenteils positiv und neugierig:

Artorikus schreibt: Ich habe es geliebt jeden Teil der Demo zu erkunden, auch die Geheimnisse. Ich kann es nicht erwarten, das ganze Spiel zu spielen.

kaustubhG18 schreibt: Ich habe die Demo wirklich geliebt, ich habe sie mehr als dreimal gespielt.

kingslime6101 findet: Lords of the Fallen, Lies of P, Elden Ring DLC? Was für ein Jahr für Souls-Fans.

Lies of P könnte das perfekte Spiel werden, um euer Bloodborne-förmiges Loch in eurem Herzen zu füllen.

Freut ihr euch auf Lies of P? Und gehört ihr vielleicht zu denen, die es bereits heute zum Release spielen werden?

