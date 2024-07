„Ich würde niemals für DLCs Geld verlangen“ – Entwickler von beliebtem Steam-Spiel lässt sich freiwillig jede Menge Geld entgehen

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

Immerhin solltet ihr euch an das Versprechen erinnern. Denn auch wenn Stardew Valley noch immer Updates bekommt, wendet sich ConcernedApe mehr und mehr seinem nächsten Spiel „Haunted Chocolatier“ zu – und das wird wohl auch ohne Bezahl-DLCs auskommen. Wenn nicht, reibt es ihm unter die Nase. Das will er ja.

In The Big Bang Theory mussten die Figuren 12 Jahre Treppen steigen – aber die Explosion im Aufzug ist nicht schuld

Ein Fan-Liebling in der Biker-Serie Sons of Anarchy war ein echtes Mitglied der Hell’s Angels

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagt der Entwickler dazu? Bei „ConcernedApe“ war das anders – der will auch Jahre nach dem Release kein zusätzliches Geld mit dem Spiel einnehmen. Vor einigen Tagen sagte er auf X:

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

Wenn man auf Steam ein erfolgreiches Spiel veröffentlicht, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dazu ein DLC veröffentlicht wird. Und dieser DLC kostet in den allermeisten Fällen Geld. Klar, immerhin ist hierfür mehr Entwicklungszeit draufgegangen und die will honoriert werden. Oder?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to