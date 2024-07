Neues Aufbauspiel auf Steam schickt euch in Dungeons, um Loot zu sammeln, verspricht irre Mischung

In einem neuen Spiel auf Steam geht ihr in Dungeons und jagt nach Loot – Aber ihr müsst kämpfen, um eure Beute zu behalten

Alle eure Bauten könnt ihr dann als Blueprint speichern und so nicht nur immer wieder aufs neue bauen, sondern diese sogar im Steam-Workshop hochladen und so mit anderen Spielern teilen.

Was erwartet euch? Das Spiel macht seinen Namen zum Programm. Denn es bietet euch eben genau das, was es verspricht: ein Königreich und jede Menge Dungeons. Auf Steam könnt ihr übrigens bereits den Prolog kostenlos spielen.

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

Bieten will euch das Spiel einen interessanten Mix aus Aufbauspiel, bei dem ihr euer eigenes Königreich managt und Dungeon-Crawler. Auch grafisch ist Dungeons & Kingdoms ein Mix, denn das Gras und Feuer sehen ziemlich realistisch aus, während Figuren und Gebäude schon in einer Art Polygon-Grafik gehalten sind.

Um welches Spiel geht es hier? Dungeons & Kingdoms ist ein neues Spiel auf Steam von dem Indie-Entwicklerstudio Uncle Grouch Gaming. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber in einer aktuellen Ankündigung gaben die Entwickler an, dass sie hoffen im Oktober eine Demo präsentieren zu können.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to