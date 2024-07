In einem neuen Spiel auf Steam geht ihr in Dungeons und jagt nach Loot – Aber ihr müsst kämpfen, um eure Beute zu behalten

In Once Human müsst ihr euch nicht alleine fühlen

Wann soll das Spiel starten? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Die Entwickler geben jedoch an, dass der Early Access kurz nach dem Playtest veröffentlicht werden soll. „Lange müsst ihr nicht warten“, heißt es so von offizieller Seite.

Die Entwickler wollen mit diesem Playtest noch einmal ein letztes Feedback und bestenfalls „Daumen hoch“ der Spieler erhalten, bevor es in den Early Access geht. Das schreiben sie in den Ankündigungen auf Steam. Da sie ein paar Änderungen und Updates vorgenommen haben, wollen sie so einen sicheren Start in den Early Access garantieren.

