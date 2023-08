Überraschungshit Dark and Darker macht den größten Alptraum aller MMORPG-Fans wahr und schuld sind unfaire Spieler

Es ist immer ärgerlich, wenn Spieler in Online-Games betrügen, doch in dem Überraschungshit Dark and Darker verlieren deshalb jetzt alle ihren Fortschritt.

Was ist das für ein Spiel? Dark and Darker (PC) ist ein Dungeon-Crawler mit PvP-Fokus, der von dem koreanischen Indie-Studio Ironmace entwickelt wird und auf ein mittelalterliches Fantasy-Setting setzt.

Das Gameplay von Dark and Darker erinnert an Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov – allerdings ohne Shooter. Innerhalb eines Matches prügelt ihr euch in 3er-Teams um Loot. Sterbt ihr in einer laufenden Runde, verliert ihr eure Beute.

Neben Magie und Zauberei könnt ihr Schwerter und Schilde sowie Fernkampfwaffen wie eine Armbrust nutzen, um im Kampf um euren Loot die Oberhand zu behalten.

Dark and Darker sollte eigentlich auf Steam erscheinen und konnte in frühen Playtests tausende Spieler begeistern, wodurch es den Status als Überraschungshit erlang.

Im März 2023 erhob jedoch der südkoreanische Gaming-Riese Nexon schwere Plagiatsvorwürfe gegen Ironmace und Dark and Darker, weshalb der Dungeon-Crawler von Steam verschwand.

Mittlerweile ist der Dungeon-Crawler wieder spielbar und startete am 07. August 2023 in den Early Access – allerdings immer noch nicht auf Steam. Jetzt setzt der beliebte Titel zum ersten Mal den Fortschritt aller Spieler zurück.

Falls ihr eine genauere Vorstellung von Dark and Darker wollt, binden wir euch hier den Gameplay-Teaser ein:

Dark and Darker löscht Fortschritt wegen unfairen Spielern

Was ist der größte Alptraum von MMORPG-Fans? Dark and Darker setzt den gesamten Fortschritt aller Spieler zurück.

Wie Ironmace auf dem offiziellen Discord-Server von Dark and Darker verriet, kämpfte der beliebte Dungeon-Crawler in den vergangenen Wochen mit Cheatern („Exploitern“), weshalb die Entwickler den ersten sogenannten „Wipe“ des Spiels durchführten.

Bei dem Wipe wurde der gesamte Fortschritt aller Spieler zurückgesetzt – alle Charakterstufen, Items, das gesammelte Gold und die Skills.

Alle Charakterstufen, Items, Gold und Skills wurden zurückgesetzt. Diese erster Wipe erfolgte viel früher als erwartet, da wir mit Herausforderungen durch Exploiter konfrontiert wurden. Wir haben aus dieser Erfahrung gelernt und das Spiel und unsere Dienste aktualisiert, um robuster gegen diese Angreifer zu sein. Wir hoffen, dass wir in Zukunft mehr Zeit zwischen den Early-Access-Wipes haben werden und dass wir euch besser informieren können. Ironmace via Discord

Es gibt jedoch nicht nur schlechte Nachrichten für „Dark and Darker“-Fans: Mit dem Wipe kommt auch der Voice-Chat (VoIP/ Voice-over-IP) wieder zurück ins Spiel.

Warum ist das für MMORPG-Fans ein Alptraum?Für MMORPG-Spieler ist ein Rollback so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Sie verlieren dadurch all den Fortschritt, den mühselig erfarmten Loot und die hart erarbeiteten Level. Viele Stunden Spielzeit sind weg und jeder muss von vorne beginnen.

Für die Spieler des Extraction-Shooters Escape from Tarkov, mit dem sich Dark and Darker einige spielerische Gemeinsamkeiten teilt, ist der regelmäßig stattfindende Wipe wiederum ein Moment der Freude. Für sie ist der Wipe ein Anlass, zum Spiel zurückzukehren. Er bringt das Interesse zurück und motiviert sie erneut zu grinden.

Spieler des Hardcore-Shooters Escape from Tarkov freuen sich, dass sie endlich ihren ganzen Fortschritt verlieren