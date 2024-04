Dark and Darker feiert dieses Jahr seinen Release auf Mobile – Alles zum mittelalterlichen Dungeon-Crawler

Dark and Darker kennen sicherlich viele von euch als düsteren Dungeon-Crawler mit Extraction-Komponenten. Das Spiel genoss viele Fans auf Steam, bis es von der Plattform genommen wurde. Nun soll dasselbe Spiel auf Mobile erscheinen und euch in seinen Bann ziehen.

Was ist Dark and Darker für ein Spiel? Dark and Darker ist ein PvEvP-Dungeon-Crawler, indem ihr die Rolle eines Erkunders einnehmt. Ihr durchstreift allein oder mit eurem Trupp unterschiedliche Verliese und Katakomben, um wertvolle Schätze zu ergattern und müsst dann anschließend fliehen.

Fühlt euch jedoch nicht allzu sicher, denn Monster, feindliche Spieler und auch Fallen machen eure Raubzüge ungemütlich. Dark and Darker genoss einst große Beliebtheit auf Steam, bis eine Klage das Spiel von der Plattform fegte.

Nun soll dasselbe Spiel 2024 auf mobilen Geräten erscheinen. Was ihr zum kommenden Mobile Game wissen solltet, erfahrt ihr in unserer kurzen Übersicht.

Mittelalterliche Action auf mobilen Geräten

Was wissen wir zum Dungeon-Crawler? Dark and Darker Mobile wird von Bluehole Studio entwickelt, einem südkoreanischen Entwicklerstudio. Der Fokus des Dungeon-Crawlers ist, mit so viel Loot wie möglich aus verschiedenen Dungeons zu entkommen.

Schätze liegen in Dark and Darker überall verstreut

Ihr müsst jedoch auf der Hut sein, denn viele Kreaturen und feindlich gesinnte Spieler wollen nicht, dass ihr entkommt. Es gilt also, sich zu verteidigen. Zu Beginn eurer Reise könnt ihr euren Charakter erstellen und eine von fünf Klassen auswählen:

Kämpfer

Barbar

Schurke

Waldläufer

Kleriker

Jede Klasse hat ihre Vor- und Nachteile sowie Talente, die vor einem Dungeon ausgewählt werden können. Nun müsst ihr in den Dungeon spazieren und den Loot abgreifen, ohne draufzugehen.

Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass Dark and Darker Mobile viele neue Spielihalte liefern wird, darunter:

High-Level Dungeons Diese Aktivität dient als Endgame für Spieler mit den besten Ausrüstungsgegenständen und soll euer Können auf die Probe stellen

PvE-Dungeons Dieser Modus soll die PvP-Komponenten von Dark and Darker aufheben und euch in einen Dungeon werfen, indem ihr nur gegen Monster kämpfen könnt, ohne die Angst zu haben, gegen Spieler zu verlieren.

PvP-Dungeons In diesem Modus liegt der Fokus vollständig auf PvP und schickt euch auf Raubzüge durch Dungeons, in denen feindliche Spieler die größte Bedrohung darstellen.

Sidekick- und Haustier-System Ihr könnt vor eurer Reise in einen Dungeon KI-Begleiter und Haustiere in euren Trupp aufnehmen, die euch helfen. Diese KI-Krieger können aufgelevelt werden und dienen als mächtige Alternative, falls ihr keine Lust auf normale Mitspieler habt. Haustiere gewähren euch Verstärkungen auf euren Reisen.



Wann gibt es den Release? Bluehole Studio plant einen weltweiten Release gegen Ende von 2024. Wann das genau sein wird, ist leider noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von einem „Dark and Darker“ auf euren Handys? Werdet ihr reinschauen, wenn der Release stattfindet oder verzichtet ihr lieber darauf und möchtet die Steam-Variante zurück? Lasst es uns wissen!

