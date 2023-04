Dark und Darker darf immer noch nicht zurück auf Steam, doch die Entwickler finden anderen, kreativen Weg

Die Entwickler des Überraschungshits Dark and Darker lassen sich nicht beirren von Kleinigkeiten wie der Entfernung des Spiels von Steam und einem Rechtsstreit mit dem koreanischen Publisher Nexon. Sie ziehen den nächsten Playtest trotzdem durch, und zwar auf die alte Tour: mit Torrents.

Was hat es mit Dark and Darker auf sich? Dabei handelt es sich um ein Spiel des Studios Ironmace, das eine Art Extraction-Shooter à la Escape from Tarkov darstellt – nur mit Schwertern und Magie statt Knarren.

Mit seinen Playtests konnte Dark and Darker bereits knapp 2 Millionen Spieler anlocken und war auch auf Twitch beliebt. Doch im März 2023 verschwand der Überraschungshit plötzlich von Steam. Grund dafür ist ein andauernder Rechtsstreit mit dem koreanischen Publisher Nexon, der den Entwicklern vorwirft, die Idee und sogar Teile des Codes sowie Assets geklaut zu haben.

Trotz dieser Schwierigkeiten will Ironmace den im Februar versprochenen, fünften und letzten Playtest durchziehen.

Überraschungshit Dark and Darker verschwindet von Steam – Kämpft mit schweren Vorwürfen

Entwickler setzen auf Torrents

Wie stellt Ironmace das an? In einer Nachricht im Discord-Server von Dark and Darker schrieben die Entwickler, man arbeite rund um die Uhr daran, den Fortbestand des Spiels zu sichern. Aufgrund der Komplexität der Situation müsse man das Versprechen an die Fans nun aber “auf die alte Tour” einhalten.

Dafür bedient sich Ironmace einer Technologie, die bei vielen entweder Nostalgie oder Verwirrung auslöst: Torrents. Das sind in der Regel kleine Dateien, die Download-Informationen für größere Dateien enthalten.

Torrents waren lange das Mittel der Wahl, um sich illegal Filme, Musik und Games herunterzuladen, sind mittlerweile aber aus der Mode gekommen. Obwohl die Technologie selbst nicht verboten ist, sind Torrent-Links auf Discord nicht erlaubt.

Die Entwickler verweisen daher auf ihren offiziellen Twitter-Account für alle aktuellen Informationen und Links. Gleichzeitig warnen sie davor, den Torrent nicht aus anderen Quellen zu beziehen, da sie deren Integrität nicht gewährleisten können.

Fans reagieren mit Memes und Verwirrung

Wie kommt das an? Bei den Fans von Dark und Darker stellte sich angesichts der Nachricht entweder Begeisterung oder Verwirrung ein, was vermutlich mit ihrer Internet-Nutzung in den frühen 2000er-Jahren zusammenhängt.

Im Subreddit zu Dark And Darker tummeln sich Spieler, die sich offenbar an ihre glorreichen Piraten-Tage erinnert fühlen und Memes wie den hier eingebetteten Post teilen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Andere sind etwas ratlos und bitten um Hilfe, herauszufinden, was eigentlich ein Torrent ist und wie man vorgehen muss, um in den Playtest zu gelangen (via Reddit).

Wieder andere sind einfach begeistert davon, wie weit Ironmace geht, um das Versprechen an die Fans zu halten. So schreibt Reddit-Nutzer kaleoh im Megathread zum Playtest: “Das ist die größte Hingabe, die ich je von einem Studio gesehen habe. […] Ich kann nicht glauben, dass sie dese Frist trotz all der rechtlichen Probleme rund um das Studio eingehalten haben. Absolute Legenden.”

Habt ihr vor, am Playtest teilzunehmen oder seid vielleicht schon dabei? Oder hofft ihr lieber, dass die Streitigkeiten beigelegt werden können und Dark and Darker auf Steam zurückkehren kann? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Neues Spiel begeistert Steam, ist wie Escape from Tarkov mit Fantasy-Setting – Alpha mit 70.000 gleichzeitigen Spielern