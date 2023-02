Steam: Dark and Darker gibt Termin für nächsten Playtest bekannt – Hatte bereits über 100.000 Spieler gleichzeitig

Dark and Darker hat einen weiteren Playtest angekündigt für 2023, nachdem der letzte schon über 100.000 gleichzeitige Spieler auf Steam hatte.

Wann ist der nächste Playtest? Dark and Darker gab auf Twitter bekannt, dass es 2023 einen weiteren Playtest geben wird. Dieser läuft vom 14. bis zum 19. April.

Was ist das für ein Spiel? Dark And Darker ist ein Dungeon-Crawler mit PvP-Elementen, der von dem Indie-Studio Ironmace entwickelt und auf Steam erscheinen wird.

Der Gameplay-Kreislauf des Spiels basiert darauf, euch mit anderen Spielern auf einer Karte um Loot zu prügeln. Das Spielprinzip erinnert dabei an Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov – allerdings ohne Shooter.

Statt Schusswaffen und moderner Kriegsführung setzt Dark and Dark auf ein mittelalterliches Fantasy-Setting. Neben Magie und Zauberei könnt ihr Schwerter und Schilde nutzen, um den im Dunkeln lauernden Gefahren zu trotzen. Obendrein gibt es Fernkampfwaffen wie eine Armbrust. Ein Sturmgewehr sucht ihr in dem Indie-Titel allerdings vergebens.

Ein grundlegender Aspekt von Dark and Darker ist PvP. Dabei empfiehlt es sich in einem Team, bestehend aus bis zu drei Spielern, zusammenzuarbeiten, um andere Spieler zu besiegen.

Das Spielerlebnis ist hart und bestrafend. Seit ihr in einer laufenden Runde dem Tode zum Opfer gefallen, verliert ihr euren Loot. Das gilt es, zu vermeiden.

Hier seht ihr einen Gameplay-Teaser zu Dark and Darker:

Wie erfolgreich war der jüngste Playtest? Am 16. Februar endete der jüngste Playtest von Dark and Darker. Dieser war ein voller Erfolg. Laut Ironmace spielten insgesamt fast 2 Millionen Spieler den Playtest (via Twitter).

Auf Steam erreichte Dark and Darker in den vergangenen 30 Tagen einen Spielerdurchschnitt von 54.619 (Stand: 25. Februar 2023). Der Höchstwert an gleichzeitig aktiven Spielern lag in dem Zeitraum bei 108.000 Spielern (via SteamCharts).

