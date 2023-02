Action-RPG auf Steam hat 85 % positive Reviews, startet Multiplayer-Tests – „Mehr zu tun als in Diablo, nicht so kompliziert wie PoE“

Das Action-RPG Last Epoch (Steam) befindet sich zwar noch im Early-Access, kommt aber schon jetzt sehr gut bei den Spielern an. Immerhin 85 % positive Bewertungen konnte sich das Singleplayer-Abenteuer bereits verdienen. Nun wird das Spiel um einen Multiplayer-Modus erweitert.

Was ist Last Epoch für ein Spiel? Last Epoch ist ein Hack & Slay-Action-RPG im Stil von Vorbildern wie Diablo und Path of Exile. Dabei setzt es neben 15 Meisterklassen und einer Vielzahl von konfigurierbaren Skills auch auf eine Zeitreisemechanik, die die “letzte Epoche” retten soll.

Das Spiel befindet sich derzeit im Early-Access auf Steam und kostet 33,99 €. Dort kommt es richtig gut an. Über 13.000 Bewertungen konnte das A-RPG bereits sammeln, wobei 85 % der Reviews positiv sind, was ein starkes Ergebnis ist.

Im Laufe der Early-Access-Phase soll Last Epoch noch einen Ingame-Shop erhalten. In dem könnt ihr dann Skins, Haustiere, Zaubereffekte und mehr kaufen. Allem voran erhält das beliebte Solo-Spiel jetzt jedoch einen Multiplayer-Modus.

Hier seht ihr den Trailer zum Spiel:

So könnt ihr kostenlos beim Multiplayer-Test dabei sein

Wann startet der Multiplayer? Eigentlich sollten die Tests für den Mehrspielermodus von Last Epoch, in dem dann immerhin 4 Spieler miteinander zocken können, noch Ende 2022 starten. Dazu kam es zwar nicht. Nun stehen die Tests aber tatsächlich an.

Ab dem 23. Februar bis zum 27. Februar könnt ihr das ARPG dann im Multiplayer erleben. Auch dann, wenn ihr den Early-Access-Zugang gar nicht gekauft habt. Dazu müsst ihr einfach auf die Steamseite von Last Epoch gehen und unter dem Kasten “An Spieltest teilnehmen” auf “Zugriff anfordern” klicken.

Nur kurze Zeit später solltet ihr dann eine Benachrichtigung erhalten, dass ihr dabei seid. Schon könnt ihr euch am Wochenende mit bis zu drei Mitspielern durch Last Epoch schnetzeln, was von Fans auch gerade als Mischung aus Diablo und Path of Exile betitelt wird.

Was kommt nach dem Multiplayer-Test? Das Spiel bleibt weiterhin im Early-Access spielbar, wenn es euch also gepackt hat, könnt ihr danach direkt weiterspielen. Leider jedoch erstmal wieder alleine, denn der Multiplayer bleibt nur für die Testtage online.

In Zukunft soll dem Spiel auch noch ein System namens “The Cycle” hinzugefügt werden, was eine Art Saisonbetrieb einleiten soll. Das kennt man mittlerweile auch von anderen Online-Spielen wie Diablo, die in Seasons unterteilt sind. Wann genau das passiert und wann Last Epoch den Early-Access verlassen möchte, ist aktuell aber noch unbekannt (via lastepoch.com).

Last Epoch ist „das Path of Exile für Casual-Spieler“, wird von Fans gefeiert

Wie kommt das Game an? Aktuell sind die Bewertungen für Last Epoch zwar etwas gefallen, dennoch steht das Action-RPG ziemlich gut da. Insgesamt sind 85 % der Bewertungen positiv, in den letzten 30 Tagen waren es immerhin noch ganze 70 % der insgesamt 303 Reviews für Last Epoch.

In den Rezensionen auf Steam wird vor allem die Zielgruppe des Spiels gefeiert. Dort beschreibt man den Titel wie eine Art Path of Exile, aber für Leute, die nur gelegentlich mal zocken. So gibt es beispielsweise für alle offenen Fragen ein großes Ingame-Lexikon.

Das Googeln nach verschiedenen Builds soll dadurch überflüssig sein, schreibt ein Fan. Mit 15 Klassen und mehr als 100 Skillbäumen, ist Last Epoch zwar komplex, aber nicht so kompliziert wie Genrekollege Path of Exile. Dennoch bietet es mehr zu tun und mehr Vielfalt als Diablo.

Was sagen die Fans? An dieser Stelle möchten wir einige Stimmen wiedergeben, die zu Leuten gehören, die Last Epoch bereits zocken konnten. Sie stammen direkt aus den Steam-Rezensionen für das Spiel:

Buurz schreibt nach 421 Stunden im Spiel: “Mehr zu tun als in Diablo 2 und 3, weniger kompliziert als Path of Exile. Eine Empfehlung.”

TheEldenCheese sagt nach 34 Stunden: “Das Spiel ist quasi Path of Exile, aber für Casual-Spieler. Die, die sich keine obskuren Mechaniken merken wollen, nur um ein brauchbares Build zu haben. Ihr braucht keine Guides außerhalb des Spiels selbst, ihr müsst einfach nur spielen und Spaß haben.”

Shyanha schreibt nach 81 Stunden: “Ich habe Spaß und freue mich schon auf den Multiplayer. Es ist nicht zu kompliziert, sich einen Build zu bauen, was wunderbar für mich ist. Ich möchte meine Zeit damit verbringen, das Spiel zu spielen und nicht darüber nachdenken, wie ich min-maxing betreiben kann. Könnte ich einen besseren Build haben? Bestimmt. Macht das viel aus? Absolut nicht.”

Konntet ihr Last Epoch schon zocken? Freut ihr euch auf den Multiplayer? Oder schaut ihr euch das Spiel genau deswegen einmal an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

