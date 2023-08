Last Epoch mischt geschickt die Stärken von Path of Exile und Diablo, bietet dabei mehr Aufgaben als das aktuelle Diablo 4 und gleichzeitig mehr Tiefe, wird aber nicht so komplex und kompliziert wie Path of Exile. Aus der Iso-Perspektive kämpft ihr euch durch Horden von Monstern. Mit 15 Klassen könnt ihr dabei die Welt in verschiedenen Zeitepochen besuchen und durch diese reisen. Dabei bietet Last Epoch für jeden einzelnen Skill einen eigenen Skill-Tree mit 20 Anpassungsmöglichkeiten. Das Spiel befindet sich aktuell noch im Early-Access und wurde 2023 um einen Multiplayer-Part erweitert.