Experte erschafft den „ultimativen“ Loot-Filter in Last Epoch, soll für jede Klasse passen

Loot Filter helfen euch in Last Epoch, in den Unmengen an Items die passenden für euren Build zu finden. Dazu müssen die Filter aber richtig eingestellt sein. Der ARPG-Experte Raxxanterax hat nun einen Loot Filter entwickelt, der für jeden funktionieren soll. Ein wenig was müsst ihr aber noch selbst machen.

Wer ist der Experte?

Raxxanterax gehört zu der Gruppe an Content Creators und Experten rund um maxroll.gg, einer der größten Info-Seiten im Genre.

Der YouTuber hat hunderte Stunden Erfahrung in vielen Action-Rollenspielen, insbesondere mit Diablo. 2023 gab er bekannt, sich von Diablo 4 zu entfernen und mehr auf Last Epoch zu setzen.

Ein Einschätzungen und Expertise von Raxxanterax fließt auch auf MeinMMO oft in Builds oder die Tier List der besten Builds in Last Epoch mit ein.

So installiert ihr den Filter: Der Experte hat sich über mehrere Tage und Wochen mit seiner Community an einen neuen Loot Filter gesetzt. Ihr findet den Text zum Kopieren auf pastebin.

Die Installation ist dann recht leicht:

Öffnet die Seite und wählt den gesamten Text aus. Kopiert ihn. (Strg + A und Strg + C). Öffnet Last Epoch und euer Menü für die Loot Filter (Shift + F). Erstellt über den +-Button neben dem Dropdown-Menü ganz oben einen neuen Loot Filter Wählt die Option „Zwischenablage einfügen“ aus.

Ihr müsst dann nur noch einen Namen wählen, optional noch ein Symbol und eine Farbe. Der Loot Filter ist ab dann grundsätzlich nutzbar. Ihr solltet allerdings noch ein paar Einstellungen vornehmen, damit er auch tut, was er soll.

Wir empfehlen an dieser Stelle, das Spiel auf Englisch zu stellen, da sonst die Suche und Nutzung einiger Keywords fehlerhaft sein kann.

Last Epoch: Fraktion der Händlergilde oder Zirkel des Schicksals – Das sind die Vorteile Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Tipps zum Loot Filter – Das müsst ihr noch tun

Was muss ich noch einstellen? Raxxanterax rät in seinem Video, den Loot Filter einmal von unten nach oben durchzugehen und anzupassen. Dazu hat er bereits ein paar Kommentare zu den einzelnen Regeln im Filter eingetragen. Die Kurzfassung ist:

Deaktiviert Regeln, wenn ihr bereits ausreichend Materialien des entsprechenden Typs gefunden habt (gilt vor allem für allgemeine Affixe, Idole und Glyphen der Einsicht).

Deaktiviert in den Regeln selbst Filter-Regeln für Klassen, die ihr nicht spielt oder nicht spielen wollt.

Wählt Schadens-Typen, Affixe oder Klassen für die stärksten Items aus, die ganz oben im Filter aufgeführt werden.

Ihr findet eine begleitete Anleitung direkt auf YouTube, in der Raxxanterax Schritt für Schritt durch die Einstellungen führt.

Einige Voreinstellungen sind bereits getroffen, etwa universelle Affixe, die immer nützlich sind oder die Anzeige aller einzigartigen Items. Hier könnt ihr noch Feinheiten einstellen, das ist aber nur ratsam, wenn ihr viel Ahnung vom Spiel habt.

Welche Affixe und Item-Basen ihr braucht, findet ihr meist in entsprechenden Guides – beispielsweise in unserem Geister-Lord-Build für Nekromantinnen. In den meisten Guides und Builds findet ihr die entsprechenden Angaben. Filtert in der Suche und ändert die Regeln entsprechend.

Darauf solltet ihr noch achten: Der Loot Filter von Raxxanterax ist zwar äußerst nützlich, erfordert aber dennoch, dass ihr euch mit eurer Klasse und eurem Build beschäftigt. Blind auf die Anzeigen zu vertrauen, funktioniert weder hier noch bei den meisten Guides nach unserer Erfahrung.

Ihr solltet euch immer selbst ein klares Bild davon machen, was eure Klasse können sollte und darauf spielen. Es funktioniert ohnehin nahezu alles, solange mit einem klaren Ziel gespielt wird. Wir empfehlen diesen Loot Filter eher erfahrenen Spielern. Ein paar Tipps für Einsteiger findet ihr hier: Last Epoch klingt echt komplex, wenn ihr von Diablo 4 kommt – Aber es ist leichter, als es aussieht