Last Epoch: Tier List für 1.0 – Beste Builds & Klassen fürs Endgame

Last Epoch ist endlich in Version 1.0 erschienen mit neuem Balancing für alle Klassen. MeinMMO liefert euch die besten Builds für jede Klasse mit kurzer Beschreibung der Spielstile und Stärken.

Was sind die besten Klassen in Version 1.0? Aktuell gibt es noch keinen klaren Sieger was die Stärke der Klassen angeht. Allerdings sind sich viele Fans von Last Epoch, die schon seit Jahren spielen, ohnehin einig: Jeder Build kann funktionieren.

So lange man ein wenig Ahnung davon habe, wie man zu spielen hat, käme man mit jedem Build zurecht. Dennoch gibt es ein paar Builds, die den Endgame-Content noch schneller und besser bestreiten können als andere. Als aktuelle Favoriten gelten die Hexenmeisterin und der Runenmeister.

Habt ihr Schwierigkeiten? Hier findet ihr die 3 besten Klassen für den Start in Last Epoch.

Wer erstellt die Tier List? Wir beziehen unsere Daten von verschiedenen Experten und Fach-Seiten wie Icy Veins, Rhykker und den Spezialisten von maxroll.gg. Außerdem fließt unsere eigene Erfahrung und Einschätzung mit ein.

Als Grundlage für die Stärke der Builds nehmen wir die Arena, da ihr in dieser auf den Bestenlisten aufsteigen könnt. Die meisten Builds eignen sich allerdings für jeden Endgame-Content.

Was bedeutet „S“ bis „D“? In der Tier List werden die Builds in Buchstaben kategorisiert. In diesem Falle steht „S“ für den besten Build, während „D“ für den schlechtesten steht.

Die besten Builds für Wächter (Leerenritter, Ambosswächter, Paladin)

S-Tier: Nova-Hammerdin-Paladin

Der Nova-Build für den Paladin setzt auf den Hammerwurf-Skill. Ihr steht in der Mitte des Screens und werft Hämmer in alle Richtungen, die Gegner auf dem Weg einfach zerschmettern. Der Build ist vor allem für Anfänger geeignet. Die Bluten-Version des Hammerdins lässt die Hämmer um den Charakter kreisen, wobei sie Blutungs-Debuffs verteilen.

S-Tier: Niederstrecken-Paladin

Als Niederstrecken-Paladin springt ihr von Feind zu Feind und richtet Gegner unter einem bestimmten Prozentsatz ihrer maximalen Lebenspunkte direkt hin – selbst Bosse. Dabei heilt ihr euch beim Angreifen selbst und nutzt Niederstrecken, um riesige Crits zu verteilen. Nachteil: Ihr müsst euer Mana immer im Blick haben.

A-Tier: „Rüstung Manifestieren“-Ambosswächter

Der „Rüstungs Manifestieren“-Ambosswächter ist ein Pet Build. Ihr ruft mit dem entsprechenden Skill eine brennende Rüstung herbei, die mit der Qualität eurer eigenen Rüstung skaliert. Ihr selbst seid nur dazu da, euren Begleiter zu buffen. Leicht zu spielen, aber recht langsam: Ihr zerlegt Gegner einzeln mit enormen DPS, aber habt kaum Möglichkeiten, große Gruppen zuverlässig zu erledigen. Ein langsamer, dafür äußerst zuverlässiger Build.