Last Epoch: Endgame – Alle Aktivitäten in der Übersicht

In Last Epoch gibt es verschiedene Inhalte, mit denen ihr euch im Endgame beschäftigen könnt. Wir fassen in einer Übersicht zusammen, was es so zu tun gibt und wie ihr die Aktivitäten startet.

Das ist das Endgame in Last Epoch:

Ihr levelt in Last Epoch bis Stufe 100. Nach der Kampagne, rund um Level 50, beginnt allerdings bereits das Endgame.

Das Endgame besteht zurzeit grob aus drei Aktivitäten: Monolithen, Dungeons und der Arena.

Der „Monolith des Schicksals“ ist mit seinen Zeitlinien der Ausgangspunkt für einen Teil des Endgames in Last Epoch.

Das Endgame in Last Epoch beinhaltet zum aktuellen Zeitpunkt drei Aktivitäten. Mit den Monolithen zu beginnen, ist sicherlich eine gute Wahl, um mit dem Charakter in den Endgame-Content hineinzufinden. Wir listen euch die Aktivitäten in einer Übersicht auf, damit ihr entscheiden könnt, womit ihr starten wollt und wisst, was ihr für die einzelnen Inhalte braucht.

Die Item-Fraktionen helfen euch, um an notwendige Items für eure Endgame-Builds zu kommen.

Der Monolith des Schicksals

Wo finde ich den Monolithen? Innerhalb der Kampagne gelangt ihr zum Map-Abschnitt „Ende der Zeit“ mit dem gleichnamigen Wegpunkt auf der Hauptinsel. Dort findet ihr auch den „Monolith des Schicksals“, der 10 Zeitlinien beinhaltet. Die Zeitlinien, die wie Netze aufgebaut sind, haben dabei alle je eine feste Levelstufe, eigene Layouts, Gegner und Quests.

Wie läuft die Aktivität ab? Auf den Zeitlinien findet ihr ein schwebendes Item, mit dem ihr interagieren könnt – so auch auf der ersten Zeitlinie namens „Fall der Verstoßenen“. Über das Item gelangt ihr zu einer Map mit den „Echos“. Dabei handelt es sich um kleine „Inseln“, auf denen ihr Quests erledigt, um die Stabilität der Zeitlinie zu füllen.

Dort könnt ihr außerdem gezielt nach Loot farmen – ein Spieler hat dafür eine Map erstellt. Sterbt ihr allerdings in einem Echo oder verlasst ihn vorzeitig, bekommt ihr keine Echo-Belohnung.

Euer Ziel ist es, die Stabilität der Zeitlinie zu erhöhen, um die drei Quest-Echos angehen zu können. Mit dem Abschluss der dritten und letzten Quest erhaltet ihr immer einen Segen, der euch dauerhafte Boni verschafft. Danach ist die Zeitlinie abgeschlossen und ihr könnt weiterziehen.

Die Zeitlinien haben unterschiedliche, (vorerst) feste Level-Stufen. Links seht ihr die Quest-Echos und oben die Stabilität der Zeitlinie.

Welches Level hat die Aktivität? Die Stufe der ersten Zeitlinie beginnt bei Level 58, sodass es empfehlenswert ist, erst die Kampagne abzuschließen, um stark genug zu sein. Schließt ihr eine Zeitlinie erfolgreich ab, schaltet ihr die nächsten frei, die wiederum ein höheres Level haben.

Der Abschluss der ersten drei Zeitlinien der Stufe 90 schaltet ermächtigte Versionen von allen 10 Zeitlinien frei. Die Level der ermächtigten Zeitlinien skalieren ins Unendliche. Sie eignen sich, um die Grenzen eures Builds auszuprobieren und gleichzeitig, um bessere Drop-Raten und mehr Erfahrung zu erhalten.

Mit der „Verderbnis“ steigert ihr das Level der normalen und ermächtigten Zeitlinien. Dafür müsst ihr euch weiter vom Echo-Zentrum entfernen, bis ihr auf den „Schatten von Orobyss“ trefft. Besiegt ihr ihn, erhöht sich die Verderbnis der Zeitlinie und damit die Seltenheit von Items, die erhaltenen XP und die erhaltene Stabilität.

Mit den Zeitlinien könnt ihr gezielt Loot farmen. Die Item-Fraktionen unterstützen euch dabei:

Die Dungeons

Wo finde ich die Dungeons? In Last Epoch gibt es drei Dungeons, die ihr mit Schlüsseln betretet. Die Schlüssel erhaltet ihr durch die Kampagne und durch andere Endgame-Aktivitäten.

Lichtloses Gehölz im Zeitalter des Ruins in Welryn

Seelenfeuerbastion im imperialen Zeitalter in Thetima

Das Temporale Sanktum im Zeitalter des Ruins in der zerstörten Küste

Auf dem jeweiligen Schlüssel steht eine Art Wegbeschreibung, teleportieren könnt ihr euch damit allerdings nicht direkt in den Dungeon. Mit einem Rechtsklick auf den Schlüssel öffnet sich die Map, sodass ihr entweder von einem Wegpunkt in der Nähe hinlaufen, oder euch zum Dungeon teleportieren könnt, wenn ihr schon mal dort wart.

Mit dem Rechtsklick auf den Schlüssel öffnet sich der Weg zum Dungeon auf der Weltkarte.

Wie läuft die Aktivität ab? In den Dungeons erwarten euch einzigartige Mechaniken und mehrere Abschnitte, die wie ein Labyrinth aufgebaut sind. Um zum Dungeon-Boss zu gelangen, müsst ihr euch erst einen Weg durch die einzelnen Abschnitte bahnen.

Am Ende eines Abschnitts erwartet euch eine Tür, die den Schwierigkeitsgrad und die Belohnungen erhöhen, wenn ihr durchgeht. Nachdem ihr den Boss besiegt habt, könnt ihr euren Loot in einem Raum abholen und den Dungeon verlassen. Sterbt ihr allerdings oder verlasst den Dungeon vorzeitig, ist der Durchgang gescheitert.

Wofür sind die Dungeons noch gut? Im Temporalen Sanktum könnt ihr außerdem legendäre Items craften, wenn ihr schon mal da seid. Nachdem ihr den Dungeon-Boss gelegt und den nächsten Raum erreicht habt, seht ihr den „Ewigkeitshort“, an dem ihr legendäre Items craftet, indem ihr Uniques mit exaltierten Items (lilafarben) kombiniert. Die Uniques müssen dafür „legendäres Potenzial“ besitzen.

Der Abschluss der Dungeons ermöglicht euch, bestimmte Teile der Kampagne zu überspringen. Die alternativen Wege wählen viele Spielerinnen und Spieler, denen das erneute Leveln eines Charakters mit der Kampagne zu zeitaufwendig ist.

Welches Level hat die Aktivität? Jeder der drei Dungeons hat vier Schwierigkeitsstufen, aus denen ihr wählt, wobei Stufe 4 die schwierigste, aber auch die lohnendste ist. Somit gilt: je höher die Dungeon-Stufe, desto besser der Loot. In der Regel müsst ihr erst die niedrigeren Stufen abschließen, um die höheren Stufen auswählen zu können.

MeinMMO zeigt euch die besten Builds für jede Klasse im Endgame von Last Epoch, mit kurzer Beschreibung der Spielstile und Stärken:

Die Arena

Wo finde ich die Arena? Ähnlich wie bei den Dungeons braucht ihr auch hier einen Schlüssel, um Zugang zu der Endgame-Aktivität zu haben. Die Arena befindet sich an dem Wegpunkt „Tor des Champions“ hinter der „Wengari-Festung“ im göttlichen Zeitalter.

Auch hier gibt es einen Wegpunkt, vergesst also nicht, ihn zu aktivieren, sobald ihr am Tor des Champions seid. Durch das große rote Portal „öffnet“ ihr die Arena und mit dem Einsetzen des Schlüssels startet ihr den Durchgang. Sterbt ihr, oder verlasst ihr die Arena vorzeitig, scheitert der Durchgang.

Wie läuft die Aktivität ab? Auch hier wählt ihr wie beim Dungeon eine Stufe aus. Danach betretet ihr die Arena – also eine kleine Map, auf der Gegner-Wellen spawnen. Nach je 5 Wellen gibt es eine Pause und ihr erhaltet Loot. Nach je 10 Wellen wählt ihr einen Modifikator aus und wechselt die Map.

Nachdem ihr 40 Gegner-Wellen besiegt habt, spawnt der Arena-Champion. Wenn ihr ihn tötet, erhaltet ihr vor Ort Loot. Einen weiteren Raum oder eine Extra-Truhe gibt es für den Abschluss nicht. Danach verlasst ihr die Arena und werdet automatisch zum Tor des Champions zurück teleportiert.

Pro Map spawnen 10 Gegner-Wellen Mit dem Modifikator beeinflusst ihr Loot-Drops. Das Unique droppte der Champion aufgrund eines Modifikators.

Welches Level hat die Aktivität? Bevor die Arena startet, wählt ihr eine Stufe aus. In unserem Fall hatte die erste Stufe Level 50, insgesamt gibt es fünf Stufen. Die letzte Stufe ist die „Endlose Arena“ und ein Modus mit unbegrenzt vielen Wellen, die immer schwerer werden.

Die stärksten Arena-Durchläufe erscheinen auf den Bestenlisten in Last Epoch. Allerdings sind die Listen nur im Online-Spiel in einem Zyklus verfügbar. Die Arena ist der einzige kompetitive Inhalt in dem Spiel.

Welche Endgame-Aktivität in Last Epoch spricht euch am meisten an? Hinterlasst uns dazu gerne eure Meinung in einem Kommentar.

Ein entscheidender Faktor, um gut durch das Endgame in Last Epoch zu kommen, sind eure Builds. Ihr solltet dabei aber bestimmte Stats nicht aus den Augen verlieren. Vor allem, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das Spiel regelmäßig in die Knie zwingt: Last Epoch fühlt sich zu schwer an? Dann ignoriert ihr sicher Stats, die wichtiger sind als Schaden