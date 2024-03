Wenn ihr in Last Epoch ständig sterbt, ignoriert ihr vermutlich wichtige Stats – So funktionieren sie

In Last Epoch findet ihr auf eurer Ausrüstung dutzende verschiedene Affixe. Viele davon sind für euren Build nutzlos. Ein paar bestimmte Eigenschaften braucht aber jeder: Resistenzen. Die sind sogar noch wichtiger als Schaden, behaupten einige Spieler.

Was sind das für Stats?

Resistenzen sind defensive Werte in Last Epoch. Ihr findet sie im Regelfall als Suffix auf einem Item.

Für jede Art von Schaden gibt es eine eigene Resistenz mit einem eigenen Wert. In bestimmten Fällen werden Resistenzen zusammengefasst (etwa Elementar, bestehend aus Feuer, Blitz und Kälte).

Die Werte bilden eure hauptsächliche Abwehr gegen die meisten Gegner und spätestens ab Stufe 30 solltet ihr ihnen mehr Aufmerksamkeit widmen.

Hier findet ihr ein paar Tipps zu Last Epoch für Einsteiger – vor allem, wenn ihr von Diablo kommt.

So funktionieren Resistenzen: Resistenzen verringern den Schaden, den ihr von Angriffen erhaltet, um einen prozentualen Wert. Das effektive Maximum entspricht dabei 75 % – hier spricht man von den „capped resistances.“ Somit wird nie mehr als 75 % des Schadens abgewehrt.

Die uncapped resistances bezeichnen den absoluten Wert, unabhängig davon, ob dieser über oder unter 75 % liegt.

Mit dem Hotkey „c“ findet ihr euer Charakterblatt mit wichtigen Werten in der Übersicht.

Jeder Gegner verfügt bei seinen Angriffen aber nicht nur über reinen Schaden, sondern auch über Durchdringung seiner entsprechenden Schadensart. Diese entspricht dem Level des Gebiets, in dem ihr euch aufhaltet und wird von eurer Resistenz abgezogen. Einfach gesagt:

Habt ihr 75 % Resistenz gegen eine Schadensart und seid in einem Gebiet für Level 75, bekommt ihr den vollen Schaden.

Begebt ihr euch in ein Gebiet niedrigerer Stufe, haben die Gegner weniger Durchdringung. Ihr erhaltet weniger Schaden.

Begebt ihr euch in ein Gebiet höherer Stufe, haben die Gegner eine höhere Durchdringung. Ihr erhaltet mehr Schaden.

Resistenzen sind ein wichtiger Faktor, wenn ihr leveln wollt und vor allem später im Endgame. Anders als etwa in Diablo, wo defensive Werte maßgeblich für Hardcore-Charaktere relevant sind, braucht ihr in Last Epoch immer einen gewissen Wert an Resistenzen.

Resistenzen bis ans Cap – Lohnt sich das?

Grundsätzlich ist es ein guter Richtwert, zu versuchen jede Resistenz auf 75 % zu bringen. Ihr könnt Resistenzen sogar noch weiter steigern. Das kann nützlich sein, wenn ihr gegen Gegner höherer Stufe kämpft.

Die Durchdringung von Gegnern wird erst abgezogen, ehe ihr Schaden nehmt. Ihr könnt eure Resistenzen über 75 % steigern, um dem erhaltenen Schaden entgegenzuwirken – es wird aber auch dann nie mehr als 75 % des Schadens abgewehrt.

In den Foren und in anderen sozialen Medien geben Spieler bereits fortgeschrittene Tipps. So heißt es etwa: Ab einem Wert von 65–70 % lohne es sich nicht mehr, Resistenzen zu steigern. Ab da sei es sinnvoller, andere defensive Werte nachzuziehen, etwa:

andere Resistenzen, falls noch nicht geschehen

Rüstung, die allerdings gegen elementaren Schaden nicht so wirksam ist (maximal 85 %)

Ausweichwertung, die es euch ermöglicht, Schaden vollständig zu umgehen (maximal 85 %)

reine Lebenspunkte ( Die Gesundheit ), falls ihr euch einfach zu weich fühlt

), falls ihr euch einfach zu weich fühlt Schutz, der euch einen Schild gewährt, aber nur auf bestimmten Items zu finden ist

Erfahrenere Spieler erklären häufig, dass defensive Werte für den Erfolg wichtiger seien als offensive. Auf hohen Stufen oder in neuen Gebieten sei es nicht so sehr das Problem, ausreichen Schaden zu machen. Überleben sei wichtiger – dann fallen auch die Gegner um.

