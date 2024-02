Last Epoch: Händlergilde oder Zirkel des Schicksals – Welche Fraktion sollte ich wählen?

In Last Epoch gibt es zwei Fraktionen – die Händlergilde und den Zirkel des Schicksals. Welche Vorteile die Fraktionen haben und für wen sie geeignet sind, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Last Epoch ging am 21. Februar nach fast 5 Jahren Early Access in seinen vollen Release und brachte ein Fraktionssystem in das Action-RPG, das die Art beeinflusst, wie ihr Items erwerben und gezielt farmen könnt. Es gibt zwei Fraktionen: die Händlergilde und den Zirkel des Schicksals. Beide Fraktionen haben insgesamt 10 Ränge, in denen ihr mit „Ruf“ aufsteigt.

Die Händlergilde und der Zirkel des Schicksals sind die beiden sogenannten Gegenstandsfraktionen in Last Epoch. Sie bieten Spielerinnen und Spielern zwei verschiedene Optionen, um gezielt an bessere Ausrüstung zu kommen:

Händlergilde : Ermöglicht euch, mit anderen Spielern direkt oder über eine Art Auktionshaus, dem Bazar in Last Epoch, zu handeln.

: Ermöglicht euch, mit anderen Spielern direkt oder über eine Art Auktionshaus, dem Bazar in Last Epoch, zu handeln. Zirkel des Schicksals: Verbessert eure Fertigkeiten mit passiven Boni und einer Mechanik namens Prophezeiungen, um bessere Gegenstände zu finden und eure Drop-Chancen zu erhöhen.

Welche Fraktion eignet sich für mich?

Welche Vorteile bringt die Händlergilde? Die Händlergilde ermöglicht es Spielern, mit anderen Spielern direkt oder über den Bazar zu handeln – eine Art Auktionshaus. Der Rang innerhalb der Fraktion bestimmt, welche Gegenstände ihr kaufen und verkaufen könnt.

Je höher euer Rang in der Gilde ist, desto mehr und mächtigere Items könnt ihr kaufen und zum Verkauf anbieten. In Last Epoch könnt ihr auf dem Bazar an speziellen Ständen handeln, die ihr an dem jeweiligen Item-Symbol erkennt. Generell habt ihr eine größere Auswahl an Items für den Handel, als in etwa bei Diablo 4.

Die Händlergilde eignet sich für euch, wenn ihr:

in Multiplayer-Spielen generell gerne mit anderen Spielern handelt

Ausrüstung lieber gezielt kaufen wollt, als auf Drops zu warten

das Farmen nach Items zu mühsam findet

Loot lieber an Spieler verkaufen wollt, als an NPCs, die euch nicht besonders viel dafür zahlen

Je höher euer Rang in der Händlergilde ist, desto mehr Möglichkeiten zum Handeln habt ihr. Je höher euer Rang in der Händlergilde ist, desto mehr Möglichkeiten zum Handeln habt ihr. Je höher euer Rang in der Händlergilde ist, desto mehr Möglichkeiten zum Handeln habt ihr. Je höher euer Rang in dem Zirkel des Schicksals ist, desto bessere Drops bekommt ihr. Je höher euer Rang in dem Zirkel des Schicksals ist, desto bessere Drops bekommt ihr. Je höher euer Rang in dem Zirkel des Schicksals ist, desto bessere Drops bekommt ihr.

Welche Vorteile bringt der Zirkel des Schicksals? In dem Zirkel des Schicksals farmt ihr mit Prophezeiungen gezielt Item-Arten. Im Observatorium schaut ihr durch Teleskope und seht dort Prophezeiungen, die verschiedene Sternenbilder zeigen. Jedes Bild gehört dabei zu einer Item-Gruppe.

Wählt ihr dann für einen Gunst-Betrag eine Prophezeiung in dem Sternenbild aus, erhaltet ihr eine Art Quest für das Item, das ihr farmt. So müsst ihr zum Beispiel eine bestimmte Gegner-Art oder einen Boss legen, erfüllt damit die Prophezeiung und erhaltet das Item als Drop von dem Gegner.

Ihr könnt die Prophezeiungen auch neu auswürfeln. Und mit den Linsen, die ihr bei dem Fraktionshändler kauft, beeinflusst ihr die Prophezeiungen zusätzlich. So gibt es in etwa Linsen, die eure Chance pro Rang erhöhen, eine bestimmte Item-Art zu finden.

Der Zirkel des Schicksals eignet sich für euch, wenn ihr:

gerne „auf eigene Faust“ farmt und Quests erledigt

euch lieber durch Drops überraschen lasst, als sie zu kaufen

ihr Lust auf Loot-Drops habt, die sich noch belohnender anfühlen

sowieso plant, verschiedene Aktivitäten im Endgame zu machen

Ihr „kauft“ mit Gunst eine Prophezeiung für eine Item-Art, in etwa seltene Dolche, einzigartige Ringe, Runen oder auch Item-Sets. Mit Linsen beeinflusst ihr die Prophezeiungen. Ihr „kauft“ mit Gunst eine Prophezeiung für eine Item-Art, in etwa seltene Dolche, einzigartige Ringe, Runen oder auch Item-Sets. Mit Linsen beeinflusst ihr die Prophezeiungen. Ihr „kauft“ mit Gunst eine Prophezeiung für eine Item-Art, in etwa seltene Dolche, einzigartige Ringe, Runen oder auch Item-Sets. Mit Linsen beeinflusst ihr die Prophezeiungen.

Allgemeine Infos zu den Fraktionen in Last Epoch

Wie erreiche ich bessere Ränge in der Fraktion? Um euren Rang in der jeweiligen Fraktion zu verbessern und mehr Belohnungen freischalten zu können, benötigt ihr Gunst, die ihr wiederum gegen Ruf eintauscht. Ihr erhaltet Gunst durch das Töten von Gegnern und das Abschließen von Quests.

Die gesammelte Gunst gebt ihr dann für die Fraktionsaktivitäten (Handel/Prophezeiungen, Käufe beim Fraktionshändler) aus, wodurch ihr im Rang aufsteigt. Durch das Töten von Feinden erhaltet ihr auch einen kleinen Teil Gunst.

Kann ich zwischen den Fraktionen wechseln und Items verkaufen? Ihr könnt jederzeit zwischen den Fraktionen hin und her wechseln, jedoch solltet ihr dabei ein paar Dinge beachten:

Vor einem Wechsel müsst ihr alle Items, die ihr durch eure aktuelle Fraktion erhalten habt, ablegen.

Nach dem Wechsel behaltet ihr zwar euren Ruf, verliert allerdings die gesammelte Gunst.

Ihr farmt die Items tatsächlich primär, um sie auch zu benutzen. Sie sind markiert, das bedeutet: Items aus dem Zirkel des Schicksals könnt ihr nicht verkaufen und die, die ihr in der Händlergilde erworben habt, ebenfalls nicht.

Last Epoch: Der Trailer zum Action-RPG Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Wie schließe ich mich einer Fraktion an? In der Kampagne von Last Epoch trefft ihr in Akt 9 auf den NPC Zerrick. Nachdem er euch ein paar Infos zu den beiden Fraktionen gegeben hat, könnt ihr euch mit den Fraktionen vertraut machen. Ihr geht entweder zum Observatorium, um dem Zirkel des Schicksals beizutreten, oder zum Bazar, um der Händlergilde beizutreten.

Alternativ könnt ihr euch aber auch erstmal an beiden Orten umschauen und dort mit den NPCs der Fraktionen sprechen, die euch ihre Fraktion schmackhaft machen wollen.

Nama macht euch die Händlergilde auf dem Bazar schmackhaft. Die Minimap zeigt die verschiedenen Stände. Nama macht euch die Händlergilde auf dem Bazar schmackhaft. Die Minimap zeigt die verschiedenen Stände. Nama macht euch die Händlergilde auf dem Bazar schmackhaft. Die Minimap zeigt die verschiedenen Stände. Beide Fraktionsorte (Bazar und Observatorium) befinden sich nebeneinander auf der Map im „Göttlichen Zeitalter“. Beide Fraktionsorte (Bazar und Observatorium) befinden sich nebeneinander auf der Map im „Göttlichen Zeitalter“. Beide Fraktionsorte (Bazar und Observatorium) befinden sich nebeneinander auf der Map im „Göttlichen Zeitalter“.

Laut maxroll.gg ist der Rang-Fortschritt in eurer Fraktion accountübergreifend, gilt also auch für andere Charaktere, die ihr erstellt. Das gilt jedoch nicht übergreifend für verschiedene Modi, wie in etwa für einen neuen Charakter im Hardcore-Modus, während ihr vorher den „normalen“ Modus gespielt habt.

Falls ihr gerade neu in Last Epoch einsteigt und auf der Suche nach einer geeigneten Klasse für euch seid, findet ihr bei uns eine Übersicht mit drei Klassen, mit denen ihr auch als Neuling in Last Epoch nichts falsch machen könnt: Last Epoch: 3 der besten Klassen für alle Anfänger und Neulinge