Steam: Last Epoch hat morgen Release – Uhrzeit, Preis und alles Wichtige in 2 Minuten

Das neue Hack&Slay „Last Epoch“ soll dem Genre neue Konkurrenz bieten und sich mit Diablo 4 und Path of Exile messen. Was ihr zum Release morgen wissen solltet, erfahrt ihr in unserer kurzen Übersicht.

Wann ist der Release? Der Release von Last Epoch wurde am 21. Februar 2023 festgelegt. Dabei handelt es sich um einen vollständigen Release, bei dem das Hack&Slay seine „Early Access“-Phase verlässt.

Um wie viel Uhr ist der Release? Offiziell haben die Entwickler keine Uhrzeit für den Start kommuniziert, doch kurz bevor das Spiel veröffentlicht wird, wurde eine Downtime angekündigt (via x.com). Diese läuft vom:

Start – 20. Februar 2024 um 18 Uhr

– 20. Februar 2024 um 18 Uhr Ende – 21. Februar 2024 um 18 Uhr

Es ist also gut möglich, dass der Release um 18 Uhr deutscher Zeit losgeht und ihr dann mit der 1.0 Version durchstartet könnt.

Welche Plattformen dürfen zocken? Last Epoch erscheint derzeit vorläufig nur auf Steam. Konsolen-Plattformen sollen in Zukunft auch folgen, doch die Entwickler haben sich derzeit noch nicht mit Microsoft oder Sony in Verbindung gesetzt.

Was ist der Preis von Last Epoch? Das Hack&Slay besitzt verschiedene Editionen mit unterschiedlichen Boni, je nachdem welche Edition ihr erwerbt. Mit folgenden Preisen könnt ihr rechnen:

Standard-Edition – Preis: 33,99 €

Deluxe-Edition – Preis: 48,99 €

Ultimate-Edition – Preis: 63,50 €

Mehr Details, zu den Inhalten der einzelnen Editionen, findet ihr in unserer Übersicht.

Ihr sucht ein Video zum Gameplay von Last Epoch? Dann haben wir genau das richtige für euch:

Last Epoch: Das ARPG zeigt Klassen, Kämpfe und Herausforderungen im Launch-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Wie funktioniert das Spiel? Last Epoch ist ein klassisches Hack&Slay, wie Spieler es aus dem Genre kennen. Zur Auswahl stehen 5 Klassen, die Fans zu Beginn auswählen können. Je nachdem, wie weit ihr im Spiel fortschreitet, schaltet ihr weitere Unterklassen frei, um euren Helden zu optimieren.

Es gibt jede Menge Loot und Monster, die darauf warten, vernichtet zu werden. Da die Zeitachsen in Last Epoch von Unheil heimgesucht werden, obliegt es an euch, das Gleichgewicht wiederherzustellen und die Welt von Eterra zu retten.

Das Spiel soll dabei mehr Aktivitäten als Diablo 4 bieten, jedoch ein einfacheres Buildcrafting-System als Path of Exile bereithalten.

Gibt es PvP? In Last Epoch könnt ihr auch PvP spielen, jedoch nur in einem vorgesehenen Kolosseum. Dort treffen sich andere zeitverirrte Helden, um sich gegenseitig zu messen. Zudem stehen verschiedene Modi zur Auswahl und diejenigen, die es schaffen, sich zu beweisen, erhalten zudem noch kosmetische Items als Belohnungen für ihre Stärke und ihren Durchhaltewillen.

Das waren alle wichtigen Infos in 2 Minuten. Werdet ihr euch Last Epoch gönnen und glaubt ihr, dieses Spiel könnte Diablo 4 das Wasser reichen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

