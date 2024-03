Die beliebtesten Klassen in Last Epoch im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

In einer Umfrage wollten wir von euch wissen, welche Klasse ihr in Last Epoch am besten findet. Hier präsentieren wir euch ein Ranking der beliebtesten Klassen, basierend auf euren Antworten.

Das Action-RPG bietet den Spielern fünf Klassen, für die ihr im Verlauf Unterklassen wählen könnt. Jede der fünf Grundklassen hat jeweils drei mögliche Meisterschaftsklassen, die euren Spielstil bestimmen und mit verschiedenen Builds funktionieren. Der Unterschied zwischen den Meisterschaften innerhalb einer Klasse kann enorm sein.

Und weil es in Last Epoch aktuell ewig dauert, einen neuen Charakter hochzuspielen wollten wir von euch in einer Umfrage wissen, welche Klasse ihr schlicht am besten findet in allen Kategorien: Gameplay, Optik, Klassen-Fantasie oder was auch immer euch einfällt.

So habt ihr abgestimmt: Insgesamt haben an der Umfrage 1.423 Personen teilgenommen. Jeder konnte dabei nur eine Stimme vergeben. Das sind die Plätze 15 bis 6:

Platz 15: Ambosswächter/Forge Guard (2 %, 24 Stimmen)

Platz 14: Schamane/Shaman (3 %, 36 Stimmen)

Platz 13: Zauberklinge/Spellblade (3 %, 40 Stimmen)

Platz 12: Lich (3 %, 42 Stimmen)

Platz 11: Zauberer/Sorcerer (3 %, 48 Stimmen)

Platz 10: Druide/Druid (4 %, 52 Stimmen)

Platz 9: Tiermeister/Beastmaster (4 %, 61 Stimmen)

Platz 8: Scharfschützin/Marksman (4 %, 63 Stimmen)

Platz 7: Klingentänzerin/Bladedancer (5 %, 65 Stimmen)

Platz 6: Leerenritter/Void Knight (7 %, 96 Stimmen)

Nachfolgend präsentieren wir euch eure Top 5 der besten Klassen in Last Epoch:

Platz 5: Runenmeister/Runemaster

Mit 133 Stimmen wählten 9 % von euch den Runenmeister als beste Klasse in Last Epoch. Der Runenmeister ist ein Gelehrter, der die Macht des Arkanen beherrscht und sie mit der Kunst der Runen kombiniert.

Er nutzt diese Macht, um mächtige offensive und defensive Barrieren zu erschaffen, die jeden, der sie durchbricht, vernichtet. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat den Runenmeister ausprobiert, aber der hat ihm den Rest gegeben.

Last Epoch: Die 40 Zauber des Runenmeisters im Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Platz 4: Paladin

Für 157 von euch, also 11 %, ist der Paladin die beste Klasse in Last Epoch. Der Paladin ist eine Meisterschaftsklasse des Sentinels und ist ein heiliger, rechtschaffender Krieger.

Paladine nehmen es mit ihren Feinden auf, zermalmen sie und sorgen so für Ordnung. Paladine können ganze Schwärme von Feinden mit ihrem heiligen Feuer vernichten. Sie sind aber auch in der Lage, Verbündete zu heilen.

Platz 3: Nekromantin/Necromancer

Mit 185 Stimmen und 13 % steht die Nekromantin auf Platz 3 in der Abstimmung der besten Klassen in Last Epoch. Ähnlich wie der Zauberer wendet auch die Akolythin Magie an – aber eine verbotene Art davon.

Die Nekromantin, eine Meisterschaftsklasse der Akolythin, setzt Fleisch, Knochen, Blut und die verbleibende Essenz des Lebens als ihre Waffen ein. Sie beherrscht eine dunkle Armee aus Untoten, die ihre Feinde überrennt, während sie verheerende Flüche ausspricht. Mit einem starken Nekro-Build beschwört ihr ein riesiges Gespenst, das alle Gegner für euch zerlegt.

Platz 2: Falknerin/Falconer

Mit 188 Stimmen (13 %) landet die Falknerin auf Platz 2 der Abstimmung. Neben der Hexenmeisterin ist sie eine der beiden neuen Meisterschaftsklassen, die mit dem Update 1.0 in Last Epoch eingezogen sind. Die Grundklasse der Falknerin ist die Schurkin (Rogue), die mit Bögen und Klingen aus den Schatten tritt, um ihre Feinde zu überraschen.

Die Falknerin ist eine meisterhafte Taktikerin, die trügerische Fallen und die Hilfe eines Raubvogels nutzt, um zu überleben. Ihr Verstand, ihr Einfallsreichtum und vor allem die Loyalität ihres Falken sind ihre größten Stärken. Sie kann aber auch ohne Waffen kämpfen und bis zu 300.000 Schaden verursachen, wenn alles richtig läuft.

Platz 1: Hexenmeisterin/Warlock

Auf Platz 1 der besten Klassen in Last Epoch steht für 233 von euch (16 %) die Hexenmeisterin, die mit dem vollständigen Release als Meisterschaftsklasse der Akolythin ins Spiel kam. Und mit ihr bleibt keine Seele verschont.

Die Hexenmeisterin dringt tief in die Essenz ihrer Feinde ein und verderbt ihre Geister mit gnadenlosen Flüchen, nekrotischer Magie und lodernden Flammen, die ihr Fleisch versengen. Das leiseste Wort der dunklen Meisterin kann eine so abscheuliche Magie enthalten, dass es das Licht völlig auslöscht.

In Last Epoch haben aktuell die Magier und vor allem die Runenmeister die Nase vorn, was die stärksten Klassen betrifft. Aber auch Akolythinnen sind in Form von Hexenmeisterinnen und Nekromantinnen in vielen Listen weit vorne vertreten.

Die Hexenmeisterin gehört mit ihrem Torment-Build zu einer der stärksten Klassen im Endgame. Welche Klassen und Builds am besten sind und wie die einzelnen Builds funktionieren, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Last Epoch Tier List: Beste Builds & Klassen im Endgame