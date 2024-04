Spieler stecken 200 Stunden in Last Epoch auf Steam, warnen dann: „Es fehlt guter Content“

Last Epoch hatte zu seinem Release gute Chancen, eine starke Konkurrenz für Diablo 4 zu werden. Jetzt sinken Reviews und Spielerzahlen langsam. Spieler, die hunderte Stunden ins Spiel gesteckt haben, erklären, was sie nervt – Und empören damit Fans, die solche Bewertungen unfair finden.

So steht es um Last Epoch:

Last Epoch ist seit über 6 Jahren in Entwicklung. Die Beta und der Early Access starteten auf Steam bereits im April 2019.

Im Februar 2024 erschien Last Epoch dann als 1.0-Version und hat Spieler direkt begeistert. Es sei besser als Diablo 4, weniger komplex als Path of Exile.

Jetzt, 3 Monate später, sind die Reviews auf Steam mit 69 % nur noch „ausgeglichen“ und das Spiel hat über 80 % seiner Spieler verloren (via steamcharts).

Was stört die Leute an Last Epoch? Auf Steam finden sich in letzter Zeit viele negative Reviews von Spielern, die teilweise 200 Stunden und mehr investiert haben. Ein Spieler meint, Last Epoch habe einfach keinen Endgame-Content – das war schon früher Thema. Build-Vielfalt sei da, aber irgendwann auch langweilig, Last Epoch sei überbewertet (via Steam). In einem etwas ausgeglicheneren Review heißt es:

Steam braucht wirklich ein neutrales Rating. […] Ich mag Last Epoch wirklich und denke, es ist ein tolles Spiel. Aber es gibt ein paar Performance-Probleme, die erledigt werden sollten, ehe neuer Content gepusht wird. […] Das Spiel ist zum größten Teil spielbar, aber die Performance-Probleme sind stark genug, um Bedenken zu streuen sodass ich sage: Kauft das Spiel nur, wenn euch sowas nicht stört. Royel auf Steam

Ein anderer schreibt: Man treffe irgendwann auf eine Wand. Das Leveln sei ja spaßig, aber am Ende stagniere man gegen immer die gleichen Gegner und Bosse. Es sei wahrscheinlicher, dass Diablo 4 wieder besser werde, ehe Last Epoch Content nachreichen könne (via Steam).

Bereits kurz nach Release trieb es einige Spieler nach hunderten Stunden zurück zu Diablo 4. Hier lebt gerade ein neuer Optimismus auf, weil Blizzard offenbar viel poliert. Diablo 4 habe laut der Spieler sogar im Moment mehr zu tun.

Die Reviews der Kritiker stoßen allerdings selbst auf Ablehnung. In der Community regen sich Fans gerade auf: Das sei Last Epoch gegenüber einfach nicht fair.

„200 Stunden für 30 Dollar ist ein Schnäppchen“

Auf Reddit regen genau diese Reviews gerade die Fans auf. Wer 200 Stunden in ein Spiel investiere, das gerade einmal 30 Dollar (bzw. korrekt 33,99 Euro) koste, solle nicht meckern. Das entspreche achteinhalb vollen Tagen, wie könne man so etwas nicht empfehlen?

Es sei eine Sache, wenn man keine 1.000 Stunden grinden könne, aber eine andere, direkt vom Kauf abzuraten. Last Epoch mache seine Sache gut, selbst wenn man nach hunderten Stunden irgendwann einfach nicht mehr weiterspielen wolle.

Andere lenken ein, dass solche Kritik durchaus berechtigt sein kann. Last Epoch sei schließlich schon seit vielen Jahren spielbar. Wer in dieser Zeit Erfahrung gesammelt habe und nun sage, das Spiel lohne sich nicht, habe das durchaus Gewicht.

Ein Spieler, der laut eigenen Angaben über 3.000 Stunden investiert hat, stimmt zu. Er meint: Früher, im Early Access, hätte er Last Epoch empfohlen. Für eine Vollversion sei es aber ziemlich mager. Für Genre-Fans empfehle er es noch immer, aber Path of Exile oder Grim Dawn seien gerade die besseren Alternativen. Wir haben ebenfalls schon für euch verglichen: Diablo 4, Path of Exile, Last Epoch – Welches Action-RPG sollte ich spielen?