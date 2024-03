Last Epoch hat offenbar ein ähnliches Problem wie Diablo 4: „Das Endgame ist gut, aber es fehlt ein Ziel“

Last Epoch ist nun seit einigen Wochen in Version 1.0 auf Steam spielbar und hat hunderttausende Spieler angelockt. Mittlerweile sind viele davon jedoch im Endgame angelangt und meinen: So wirklich ein Ziel gibt es da ja gar nicht. Mit den gleichen Vorwürfen hatte Diablo 4 schon zu tun.

Das ist das Endgame in Last Epoch:

Ihr könnt in Last Epoch bis Level 100 spielen. Nach der Kampagne, rund um Level 50, beginnt allerdings bereits das Endgame.

Dort ist eure Haupt-Aktivität das Meistern von Monolithen, zufällig erzeugten Maps mit Gegnern und bestimmten Belohnungen. Ein Streamer hat das Endgame schon in 58 Sekunden zusammengefasst.

Neben Monolithen gibt es noch die endlose Arena mit einem Leaderboard, auf der unsere Tier List für Last Epoch beruht, sowie Dungeons, die ihr für bestimmte Ziele braucht.

Warum fehlt ein Ziel? Auf Reddit diskutieren die Spieler gerade darüber, warum genau man eigentlich Loot farmen sollte. Es gebe überhaupt kein richtiges Ziel, das man verfolgen kann, indem man immer besser wird. An sich gebe es nur zwei Gründe für besseres Gear:

ein höherer Rang in der endlosen Arena

mehr Verderbnis in den Monolithen

Bei den Monolithen gehe es vielen Spielern aber nur darum, einen Punkt zu finden, den sie angenehm farmen können. Ab da stagniere man etwas, der Build sei ausgereizt, viele Verbesserungen seien dann nicht mehr drin.

Die Arena habe einen noch größeren Schwachpunkt: Sie dauere zu lang. Um überhaupt auf den Leaderboards zu landen, müsse man hunderte Wellen überleben und jede davon dauere ewig – maßgeblich deshalb, weil einzelne Gegner irgendwo herumstünden und man sie erst mal suchen müsse.

Um auf den Bestenlisten aufzutauchen, wo nur die 50 Top-Spieler angezeigt werden, müsse man also nicht nur außerordentlich gut sein, sondern auch noch viele Stunden investieren. Lohnen würde sich das nicht.

Diablo 4 hat das entfernt und viele waren damit glücklich

Was in Last Epoch an der Arena kritisiert wird, nervt in Diablo 4 ebenfalls zumindest eine kleine Gruppe an Spielern. Die neuen Leaderboards von Diablo 4 seien lediglich eine Herausforderung für wenige, das Gros der Spieler sei niemals irgendwo an der Spitze.

Auch bei den Dungeons von Last Epoch gibt es Kritik in einem weiteren Thread auf Reddit. Dungeons haben das Problem, dass hier zufällige Wände Wege blockieren können. Das führt dazu, dass Spieler oft „backtracken“ und ewig lang Wege suchen müssen.

Genau die gleichen Probleme hatte schon Diablo 4 zu Release und kurz darauf. Hier kam schnell die Klage auf: Diablo 4 habe überhaupt kein Endgame, weil es keinen Content gebe, was man überhaupt farmen könne.

Allerdings ist die Community dennoch an vielen Stellen der Meinung, dass das Endgame gelungener sei als bei Diablo 4 und das vor allem wegen eines wichtigen Themas: Loot. Der sei in Last Epoch schlicht besser, finden viele. Dafür gibt es zwei Gründe:

Loot-Filter, die schon vor dem Aufheben unnütze Beute einfach ausblenden

das Crafting, mit dem ihr starke Items selbst herstellt und das sogar shroud völlig begeistert

Selbst, wenn es irgendwie an einem Ziel fehle, fühle sich das reine Farmen in Last Epoch einfach belohnend an. Das Crafting ist der Grund, warum selbst Spieler mit 6.000 Stunden in Path of Exiles in Last Epoch verliebt sind.

Zugleich sei das Crafting aber ein Problem, meinen einige. Dadurch hoffe man nur noch auf die immer gleichen Items, um ein paar bessere Werte reinzuquetschen, weil man alles andere ja selbst bestimmen kann. Das führe früher zum Gefühl des: Wozu das alles eigentlich?

Ob das Endgame in Last Epoch und Diablo 4 aber wirklich so ein großes Problem ist, sei dahingestellt. Ein Spieler meint etwa: Für ihn sei es Spaß genug, einfach Monster zu klatschen. Das mache Spaß, und wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, mache er einfach eine Pause. Genau das haben sogar schon die Macher von Diablo geraten: Blizzard will, dass ihr mit Diablo 4 aufhört, wenn ihr genug habt: „Spielt was anderes – Machen wir auch“