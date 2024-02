Spieler warten seit Release auf Leaderboards in Diablo 4 – Der Chef erklärt jetzt, wann sie kommen und wie sie funktionieren

Blizzard hat bereits verraten, dass Diablo 4 im Verlauf von Season 3 Leaderboards bekommen wird. Der Chef rückte vor einer Weile mit dem Datum raus: der 13. Februar. Außerdem gab es ein paar Infos dazu, wie genau diese Bestenliste funktionieren soll.

Was genau sind Leaderboards?

Leaderboards, die Diablo-Veteranen vermutlich noch als Ladder kennen, sind die Bestenlisten von Diablo 4. Hier findet ihr die besten Spieler jeder Klasse für alle sichtbar.

Das Feature ist eng verbunden mit dem neuen „Gauntlet“ (zu Deutsch: Spießrutenlauf), ein Dungeon, der jede Woche wechselt. Hier könnt ihr auf dem Leaderboard aufsteigen und sogar Belohnungen abstauben.

Bisher gab es lediglich inoffizielle Leaderboards, etwa für Zirs Schlachthaus und wir wussten lediglich, dass Leaderboards während Season 3 kommen sollen.

Wann erscheinen die Leaderboards? Im Xbox-Podcast spricht der Diablo-Chef Rod Fergusson über den Release der Leaderboards (via YouTube). Die sollen mit einem Patch am Dienstag, den 13. Februar 2024 erscheinen.

Eine konkrete Uhrzeit sowie Patch Notes gibt es noch nicht, die werden aber vermutlich in den kommenden Tagen folgen. Wir gehen von 19 Uhr deutscher Zeit aus, das war bisher immer rund die Zeit, an der Patches live gehen. Die Patch Notes findet ihr dann natürlich auf MeinMMO.

Der Podcast selbst ist zwar schon über eine Woche alt, die Info ging jedoch etwas unter. Experten wie Rob analysieren nun jedes Detail aus der Ankündigung und es gibt schon ein paar Hinweise dazu, wie der Gauntlet funktioniert und welche Belohnungen es gibt.

Ihr findet hier alle neuen Inhalte aus Season 3 und Gameplay aus der Season im Trailer:

Leaderboards für jede Klasse alleine, Duos, Trios und Squads

Wie funktionieren Leaderboards? Um auf den Bestenlisten aufzutauchen, müsst ihr den „Gauntlet“ abschließen. Der Dungeon wechselt jede Woche, ist für die Woche aber identisch, was Monster, Spawns und Affixe angeht. Jeder hat den gleichen Dungeon.

Am Ende erhaltet ihr Punkte, wobei wir noch nicht genau wissen, wie sich diese errechnen. In einem Beispiel sollt ihr so viele Dämonen wie möglich in 8 Minuten töten. Die Leaderboards selbst sind in verschiedene Kategorien eingeteilt:

Jede Klasse hat ein eigenes Leaderboard, in der sie nur gegen andere Klassen antritt.

Gruppen aus 2, 3 und 4 Spielern haben jeweils eigene Leaderboards.

Softcore und Hardcore haben jeweils eigene Leaderboards.

Ihr müsst offenbar nicht Stufe 100 erreicht haben, es ist aber von Vorteil.

So ist die Klassen-Balance weitgehend egal, weil ihr nur gegen andere Spieler der gleichen Klasse oder in Teams antretet. Da sich der Dungeon aber wöchentlich ändert, kann es gut sein, dass jede Woche ein anderer Build an der Spitze steht. Ihr findet in unserer Tier List die besten Builds in Diablo 4 Season 3.

Welche Belohnungen bekomme ich? Hauptsächlich soll es bei den Leaderboards um kosmetische Belohnungen wie Titel gehen, die ihr euch per Erfolg erspielen könnt. Diese Erfolge sind sogar jetzt schon im Spiel.

Schafft ihr es dazu, einen bestimmten Rang zu erhalten, bekommt ihr am Ende einige Belohnungs-Kisten, sogar welche mit legendären Gegenständen. Wie viele das werden und was drin ist, wissen wir noch nicht.

Denkt daran, dass in den Leaderboards auch der Seneschall aus Season 3 vermutlich wichtig sein wird. Das Pet, das jeder seit dieser Season hat, kann richtig mächtig werden, wenn ihr es richtig einsetzt. Wir zeigen euch in unserer Liste die besten Kombinationen für Leit- und Abstimmungssteine für den Seneschall.