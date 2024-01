Diablo 4: Spieler zeigt die besten Kombinationen für den Seneschall – So wird das Pet richtig stark

In Season 3 von Diablo 4 habt ihr einen mechanischen Begleiter – den Seneschall. Ein Spieler hat jetzt die besten Kombinationen aufgelistet, um ihn richtig stark und nützlich zu machen.

Die „Season of the Construct“, also die Saison des Konstrukts, hat mehrere neue Features in Diablo 4 gebracht. Das Haupt-Feature ist der Seneschall, ein mechanischer Begleiter, den ihr mit verschiedenen Steinen anpassen könnt. So könnt ihr ihn zum Tank, zum Heiler, oder zum Damage-Dealer mit unterschiedlichen Fähigkeiten machen.

Die richtige Kombination aus den Fähigkeiten zu finden, stellt für manche Spielerinnen und Spieler eine große Herausforderung dar. Der Nutzer „Failroth“ hat auf Reddit am 26. Januar eine nützliche Liste geteilt, mit der ihr das Beste aus eurem Seneschall rausholen könnt.

Viele Spieler bestätigen, dass die Kombinationen tatsächlich gut funktionieren und bedanken sich für die klare Übersicht. Wir haben die Liste für euch übersetzt und zusammengefasst.

Sturmjäger-Kombinationen

Was ist die Sturmjäger-Fähigkeit? Der Abstimmungsstein Sturmjäger verpasst einem Gegner eine elektrische Aufladung, wodurch er sich selbst und weiteren Gegnern jede Sekunde Schaden zufügt. Nach dem Tod des Gegners springt Sturmjäger auf einen weiteren Gegner über und erhält eine längere Dauer sowie zusätzlich Bonusschaden.

Die Fähigkeit ist zudem extrem schnell und verfehlt nicht. Ihr erhaltet den Sturmjäger-Stein überwiegend von dem „Herold von Malphas“ auf Weltstufe 4.

Sturmjäger + Lichtbogen-Unterstützung + Effizienz-Unterstützung Bis zu 15 % höhere kritische Trefferchance für den Spielercharakter

Sturmjäger + Lichtbogen-Unterstützung + Bruch-Unterstützung Zuverlässige Chance auf „verwundbar“

Sturmjäger + Lichtbogen-Unterstützung + Blutungs-/Verlangsamende/Gift-/Verbrennungs-/Kalte Unterstützung Zuverlässige Anwendung eines Status auf Feinde zur Auslösung zusätzlicher Boni durch den Build

Sturmjäger + Lichtbogen-Unterstützung + Verhöhnungs-Unterstützung + Packende Unterstützung Der Seneschall verspottet Feinde und zieht sie zu sich

Sturmjäger + Ressourcen-Unterstützung + Hurtige Unterstützung Schnelle Ressourcengenerierung

Sturmjäger + Stählungs-Unterstützung + Hurtige Unterstützung Erzeugt Stählung

Sturmjäger + Sicherungs-Unterstützung Bis zu 15 % Schadensreduzierung, die quasi dauerhaft aktiv ist

Sturmjäger + Immernacht (Unique Stein) Für die Glücklichen, die Immernacht in die Hände bekommen haben, bleibt der Stärkungszauber so immer erhalten.

Sturmjäger + Immernacht + Effizienz-Unterstützung + Lichtbogen-Unterstützung Beispiel für +4 auf alle Fertigkeiten und 15 % kritische Trefferchance



Die fehlenden Plätze könnt ihr beliebig mit anderen Steinen füllen. Zum Beispiel: Sturmjäger + Lichtbogen-Unterstützung + Effizienz-Unterstützung + Verbrennungs-Unterstützung = bis zu 15 % kritische Trefferchance und Verbrennungsschaden auf Feinde – eine solide Wahl für eine Zauberin.

Kombinationen für soliden Schaden

„Failroth“ weist in seinem Reddit-Beitrag darauf hin, dass das Schadenspotenzial nicht extrem ist und in hohen Alptraum-Dungeons abfällt. Dennoch eignet es sich gut genug als sekundäre Fertigkeit zu den obigen Sturm-Kombinationen.

Glühwürmchen + Stechende Unterstützung+ Mehrfachschuss-Unterstützung + Suchende Unterstützung Bis zu 5 Glühwürmchen suchen Feinde auf, verursachen Explosionsschaden und springen auf weitere Feinde über. Ist allerdings langsam.

Auflauern + Lichtbogen-Unterstützung + 2 aus Hurtige/Verbrennungs-/Gift-/etc Wiederholte Schläge, die Einzelzielschaden verursachen (bis zu 11 Treffer) und einen immer stärker werdenden Schaden über Zeit anwenden.



Unterstützungskombinationen

Schutz + Taktische Unterstützung + Dauer-Unterstützung Bis zu 50 % der Gesundheit als Barriere, mit einer potenziellen Abklingzeit von 12 Sekunden und einer Dauer von 9 Sekunden

Adrenalinschub + Taktische Unterstützung + Dauer-Unterstützung Bis zu 20 % multiplikative Schadenserhöhung mit 12 Sekunden Dauer und 12 Sekunden Abklingzeit

Genesis (Unique-Stein)+ Taktische Unterstützung + Dauer-Unterstützung +150 % erhöhte Effizienz für stärkere Barriere oder bis zu 50 % multiplikativer Schadensbonus

Schutz/Adrenalinschub + Initiativ-Unterstützung Der Seneschall teleportiert sich zu euch, bevor er die Fähigkeit einsetzt. Dadurch kann er ein wenig besser mit euch mithalten (aber nicht viel).

Fokus-Feuer + Verlangsamende Unterstützung + Stromschlag-Unterstützung + Hurtige Unterstützung Wirklich starke Taumelanwendung auf Bosse



Allgemeine Kombinationen für das Endgame

Adrenalinschub + Taktische Unterstützung + Dauer-Unterstützung + Genesis Theoretisch dauerhafter Schadensbuff von 50 % (multiplikativ)

Sturmjäger + Effizienz-Unterstützung + Sicherungs-Unterstützung + Immernacht Dauerhafter Bonus von +4 auf alle Fertigkeiten, 15 % Schadensreduzierung und 15 % zusätzliche kritische Trefferchance auf eine kleine Anzahl von Zielen



Hinweise zu einzelnen Abstimmungssteinen

Initiativ-Unterstützung: Die Abklingzeit des Teleports sinkt auf 0 Sekunden beim maximalen Rang, was bedeutet, dass der Begleiter jedes Mal zum Ziel teleportiert wird. Dadurch kann es extrem gut mithalten, wenn es auf eine häufig verwendete Fertigkeit gesockelt ist.

Dauer-Unterstützung: Dieser Abstimmungsstein beeinflusst auch die Dauer anderer Abstimmungssteine, wie z. B. Sicherungs-Unterstützung oder Verhöhnungs-Unterstützung. So erhöht er die Dauer von „Sicherungs-Unterstützung“ auf 7 Sekunden, was die Verwendung in einer Kombination aus Unterstützungsfertigkeiten ermöglichen könnte.

Genesis: Wenn Abstimmungssteine die Effizienz anderer Abstimmungssteine beeinflussen können (wie die obigen Beispiele vermuten lassen), könnte es laut „Failroth“ möglich sein, Immernacht und Genesis für +10 auf alle Fertigkeiten zu kombinieren (ungetestet und unwahrscheinlich natürlich)

Weitere Tipps zu den Steinen

In seinem Reddit-Beitrag gibt „Failroth“ ein paar Tipps zum Seneschall und wir haben sie noch ein wenig erweitert:

Lernt die Fallenmuster in den großen Fallen-Räumen am Ende der Gewölbe. Sie sind immer gleich, wenn ihr die gleichen Gewölbe durchlauft. Achtet also auf die Namen.

Insbesondere der letzte Fallen-Raum in den Gewölben kann euch viele Schutz-Stapel kosten. Wenn ihr Probleme habt, konzentriert euch auf das Gewölbe des Steins, da sie den einfachsten letzten Raum haben sollen. Die Gewölbe der Glut sind auch nicht so schlimm.

Die „Herold von Malphas“-Events können euch etwa 40+ Perlen pro Stunde einbringen, wenn ihr ein Gebiet findet, in dem mehrere Leute abwechselnd beschwören. Versucht, das Gebiet zu finden, in der die saisonalen Quests für den Baum des Flüsterns aktiv sind, und ihr werdet wahrscheinlich über eine Gruppe stolpern, die das tut.

Jeder Gewölbe-Durchgang erstattet 4 Perlen zurück. Wenn ihr 5 Perlen pro Lauf verwendet, betragen die Nettokosten nur 1 Perle pro Lauf.

Fallen-Räume haben immer tote Punkte, an denen euch nichts treffen kann außer Feinde. Vor allem Fernkämpfer sollten das ausnutzen, um ihre Stapel zu schützen.

Nehmt in Alptraum-Gewölben im Zweifel lieber einen Tod hin, als in eine Falle zu laufen. Ihr dürft 5-Mal sterben, aber mit weniger als 15 Stapeln Schutz erhaltet ihr weniger Beute. Das gilt vor allem im Kampf gegen etwa den Schlächter, der euch gerne mal in Fallen zu schieben versucht.

Die Truhen brauchen 10 Stapel Schutz (WT4), bzw. 4 (WT3) oder einen (normal) – bedenkt das, wenn ihr berechnet, wie viele Stapel euch noch übrig bleiben.

Der Seneschall ist in Season 3 die Mechanik, mit der ihr euren Charakter zusätzlich zu Skills und Ausrüstung stärker machen könnt. Für jeden Build kann eine andere Kombination an Steinen stark sein. Probiert am besten selbst aus, oder richtet euch nach den Top-Builds. Ihr findet die besten Builds für alle Klassen in unserer Tier List für Season 3.