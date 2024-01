Diablo 4: Season 3 bietet euch 2 mächtige Uber Uniques für euren neuen Begleiter – Das sagt Blizzard

Diablo 4 bietet euch neben neuen Aktivitäten in Season 3 auch einen mechanischen Begleiter, den ihr mit verschiedenen Steinen anpassen könnt, damit er eurem Spielstil entspricht. Mit 2 besonderen Uber Uniques für euren Begleiter verspricht euch Blizzard unglaublich viel Macht.

In Season 3 von Diablo 4 wird euch ein neuer mechanischer Companion begleiten, der Seneschall:

Mit 2 Leitsteinen könnt ihr sein Verhalten bestimmen, beispielsweise ob er als Tank verteidigt oder angreift

Abstimmungssteine verändern die Fähigkeiten des Seneschall und sind vergleichbar mit Runen oder Affixen, davon könnt ihr 6 ausrüsten

Im offiziellen Blog zu Season 3 werden 12 Leitsteine und 27 Abstimmungssteine beschrieben

Neben den beschriebenen Steinen gibt es auch 2 geheime Abstimmungssteine, bei denen nur der Name bekannt ist. Immernacht und Genesis sollen euch Macht geben, die die einfacher Menschen bei Weitem übersteigt .

Was die beiden Steine genau können, ist noch unbekannt, in einem Interview mit PCGamer gab Blizzard aber einige zusätzliche Informationen preis.

Die 2 speziellen Steine sind wie Uber Uniques

In dem Interview werden die beiden speziellen Abstimmungssteine mit den Uber Uniques verglichen. Sie sollen die Power und Seltenheit eben dieser widerspiegeln und man habe das Recht zu prahlen , wenn man sie findet.

Immernacht wird noch etwas genauer als im kryptischen Blogpost beschrieben. So soll sich dieser Abstimmungsstein an der Harlekinkrone orientieren und euch für jeden eurer Fähigkeiten +4 Ränge geben. Anders als die Krone, hält dieser Buff für euch nur für kurze Zeit, wenn der Senenschall Gegner angreift. Über Genesis wurde in dem Interview aber nichts verraten.

System Game Designer Sean White geht im Interview mit PCGamer noch ein wenig weiter und beschreibt, die Macht, die ihr oder euer Seneschal durch diese Steine bekommt, denn es wird entweder Ihre eigene Macht oder die des Seneschalls um – sagen wir mal einiges vergrößern. Um viel. Um sehr viel.

Die beschriebene Macht passt zu Aussagen, die General Manager Rod Fergusson der in einem Interview beim Electronic Playground Network darüber sprach, dass sie weniger nerfen wollen, da das Saisonale Modell es erlaubt, OP-Builds für einen festen Zeitraum zu nutzen. Die Seasons würden sich perfekt dazu eignen, Dinge auszuprobieren.

Das ganze Interview findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was haltet ihr von dem Ansatz, starke Klassen und Fähigkeiten für die Season so stark zu lassen? Freut ihr euch auf den mechanischen Begleiter? Schreibt es uns in die Kommentare und verratet uns, worauf ihr euch nächste Season noch freut.

Lange müsst ihr nicht mehr warten, ab dem 23. Januar um 19 Uhr könnt ihr in Season 3 los schnetzeln. Durch die anbahnende Season 3 fangen viele Spieler schon an, die Fähigkeiten aus Season 2 zu vermissen.