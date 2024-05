Die besten Items in Diablo 4 kosten jetzt 10 Millionen Gold, aber Spieler sagen: Das ist gut so

Die besten Items, die ihr verbessern könnt, sind jene, die bereits 3 starke „große Affixe“ besitzen. Große Affixe sind 1,5-mal so stark wie normale Affixe und können nur auf vermachten Gegenständen erscheinen. Die Entwickler nennen zwei Quellen: Drops und den Obolus-Händler, der nächste Season wieder deutlich wichtiger wird: Ein Händler wird in Diablo 4 Season 4 viel wichtiger – Ihr solltet seine Währung schon beim Leveln horten

Das wichtigste Material in Diablo 4 bekommt ihr in Season 4 leichter, spart viel Inventarplatz

Casuals könnten sich zwar trotzdem noch beschweren, aber das sei dann deren Problem – das System sei nun gut so, wie es ist. Ohnehin solle man sich genau überlegen, was man überhaupt vollenden wolle:

Obwohl die Kosten nun deutlich höher liegen und enorm teuer wirken, scheint die Änderung niemanden so wirklich zu stören. Die Community meint bisher, dass sie lieber mehr Materialien zahlt, dafür aber keine Materialien mehr durch Fehlschläge verschwenden muss (via Reddit ).

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Neathiron und andere Materialien bekommt ihr übrigens aus der Grube, dem neuen Endgame-Dungon. Mehr dazu lest ihr in unserem großen Interview zu Season 4 mit Timothy Ismay und Deric Nuñez . Im Video erklären die Entwickler die Änderungen:

