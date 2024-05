Blizzard entfernt nerviges Crafting-Feature in Diablo 4: „War genau die Zeitverschwendung, die keiner will“

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In einem Thread auf Reddit haben sich hunderte Nutzer an der Diskussion um die Änderung beteiligt. Dort heißt es etwa: Die Fehlschlag-Chance beim Masterworking sei ein großes Problem gewesen.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Blizzard hat nach dem PTR für Season 4 von Diablo 4 einige Änderungen geplant. Das ist dem Feedback der Spieler zu verdanken. Eine dieser Änderungen: Vollendung (oder: „Masterworking“) kann nicht mehr fehlschlagen. In der Community kommt das enorm gut an.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to