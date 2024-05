Diablo 4: Glyphen XP farmen in Season 4 – So gehts am schnellsten

In Diablo 4 spielen die Glyphen im Paragonboard eine wichtige Rolle für alle Builds. Wie ihr sie am schnellsten aufleveln könnt und wo ihr sie findet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wofür brauche ich Glyphen? Mit dem Erreichen von Level 50 schaltet ihr in Diablo 4 euer Paragonboard frei. Ihr erhaltet ab da keine weiteren Skill-Punkte mehr, sondern Punkte, die ihr im Board verteilt. Auf jedem Brett des Paragonboards befindet sich ein Sockel, in den ihr eine Glyphe einsetzt. Glyphen verschaffen euch gewisse Boni, die ihr ausschöpft, indem ihr die Glyphen auflevelt – die maximale Stufe ist 21.

Wie level ich Glyphen am schnellsten? Ihr könnt Glyphen ausschließlich in Alptraum-Dungeons leveln. Sobald ihr einen Dungeon abgeschlossen habt, ploppt eine Art Kugel um euch herum auf, in der ein „Erwachter Glyphenstein“ steht. Interagiert ihr mit ihm, könnt ihr eine Glyphe auswählen, die ihr leveln wollt.

Je nach gesammelten XP steigert ihr das Level der Glyphe oder füllt ihren Level-Balken weiter auf.

So levelt ihr eure Glyphen am schnellsten

Die Anzahl der XP, die ihr in Alptraum-Dungeons bekommt, hängt von der Stufe des Dungeons ab. Je höher die Stufe, desto mehr XP bekommt ihr am Ende für eure Glyphen.

Tipps, um möglichst schnell zu leveln:

Probiert ein paar Alptraum-Dungeons aus und notiert euch am besten die, in denen ihr am schnellsten zum Ende kommt. Dungeons mit Zielen wie „Bringe 3 Blutsteine zu den Podesten“ halten euch durch viele Laufwege zu lange auf. Flott kommt ihr unter anderem durch die Dungeons „Schirokkohöhle“ (Kehjistan), „Blindhöhlen“ (Hawezar) und „Sarats Unterschlupf“ (Scosglen).

Haltet euch nicht unnötig lange in den Dungeons auf, löst keine Events aus, wenn ihr möglichst schnell eure Glyphen leveln wollt. Lauft nicht in jeden kleinen Raum und öffnet nicht jede Tür, wenn ihr nicht müsst. Oft befinden sich die Ziele in größeren Räumen oder auf den Gängen.

Im Idealfall seid ihr in einem Alptraum-Dungeon in unter 10 Minuten durch. Als Belohnung erhaltet ihr oft neue Alptraum-Siegel, aktiviert das noch im Dungeon. Mit dem Klick werdet ihr vor den Eingang des aktuellen Dungeons teleportiert und könnt euch von dort aus direkt zum nächsten Alptraum-Dungeon teleportieren.

Manche Dungeons besitzen als Affix einen zusätzlichen Bonus auf Glyphen-XP.

Zwar bringen euch höhere Alptraum-Dungeons mehr Glyphen-XP ein, es bringt aber nichts, wenn ihr länger braucht, um die Mobs zu schnetzeln. Probiert Dungeons mit fünf Leveln über euch aus und steigert euch dann nach und nach. Passt nach Bedarf eure Ausrüstung an. Was den wichtigsten defensiven Wert betrifft, braucht ihr euch jetzt nur noch einen Wert zu merken.

Wenn ihr die Möglichkeit habt, durchlauft die Alptraum-Dungeons in Gruppen. Falls ihr doch in einem landet, in dem ihr Steine von A nach B bringen müsst, könnt ihr euch das gut untereinander aufteilen und Zeit sparen.

Reist zwischendurch nicht in die Städte zurück, sondern erst, wenn euer Inventar wirklich voll ist. Nach den Änderungen am Loot-System in Season 4 droppt viel weniger Loot und ihr müsst auch gar nicht mehr alles aufsammeln. Gelbe Items in etwa könnt ihr auf Weltstufe 4 liegenlassen – wichtige Mats bekommt ihr trotzdem.

Mehr zu dem neuen Item-System erfahrt ihr in dem Video:

Woher bekomme ich Glyphen? Ihr erhaltet Glyphen ab Weltstufe 3 aus Alptraum-Dungeons, aber auch als Drop in der Höllenflut. Falls ihr bestimmte Glyphen für euer Board auch nach mehreren Runs nicht findet, könnte ein Wechsel auf Weltstufe 4 helfen, sobald ihr euch dazu bereit fühlt. Die Empfehlung ist hier Level 70+, viele Spieler schalten die Weltstufe aber auch schon früher frei.

Mit Season 4 wurde nicht nur am Loot-System geschraubt, sondern auch an der Höllenflut und den Erfahrungspunkten. Leveln geht aktuell so schnell wie nie zuvor. Darüber hinaus könnt ihr euch jetzt schon ab Level 1 in die Höllenfluten stürzen und dort XP und Loot farmen. Wie ihr am schnellsten XP in Diablo 4 sammelt, erfahrt ihr in unserem Level-Guide.