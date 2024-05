Diablo 4 macht komplizierte Werte jetzt richtig einfach: Ihr müsst euch nur noch eine Zahl merken

Diablo 4 kann schnell zur Mathematik werden, wenn es darum geht, einen optimalen Rüstungswert zu ermitteln. In Season 4 soll das einfacher werden, denn dafür müsst ihr euch nur noch eine Zahl merken.

Rüstung und Schadensresistenz sind die wichtigsten defensiven Werte in Diablo 4. Ideale Rüstungswerte zu ermitteln, um möglichst viel Schadensreduktion zu erreichen, kann eine große Herausforderung sein. Im Prinzip wissen Spielerinnen und Spieler nie genau, wann sie „fertig“ sind mit ihrer Rüstung, sagt Lead Class Designer Adam Z. Jackson im letzten Livestream (via YouTube).

Was ist so kompliziert daran? Rüstung sei bisher ein verwirrender Wert in Diablo 4 und die Funktionsweise schwer zu verstehen. Die Rüstung reduziere den eingehenden physischen Schaden bis zu einer Obergrenze von 85 %. Das Verwirrende daran sei, dass der Rüstungswert, den man benötige, um diese 85%-Grenze zu erreichen, von der Stufe der Monster abhänge, die man bekämpfe.

Aktuell braucht ihr folgende Rüstungswerte:

Monster mit Level 50 – 5.265 Rüstung für die 85 %

Monster mit Level 100 – 9.230 Rüstung für die 85 %

Monster mit Level 150 – 12.960 Rüstung für die 85 %

Laut Adam Z. Jackson sei für Spieler unklar, welchen Rüstungswert sie nun genau brauchen, die Nummer könne im Prinzip unendlich weit nach oben skalieren in diesem „verstecken“ System. Das sei vor allem in Endgame-Aktivitäten mit sehr starken Monstern, wie der „Grube“ schwer nachzuvollziehen.

In Season 4 soll das Ganze einfacher zu verstehen sein. Ihr arbeitet beim Leveln nur noch auf einen Rüstungswert hin, um die Obergrenze des physischen Widerstands zu erreichen und seid „fertig mit der Reise.“

Season 4 kommt am 14. Mai und bringt zahlreiche Änderungen in Diablo 4:

Mit 9.230 Rüstung seid ihr „fertig“

Was soll einfacher werden? In Season 4 werde es nach wie vor eine Obergrenze von 85 % geben, was den Widerstand gegen physischen Schaden betrifft. Je höher die Stufe des Monsters ist, gegen das ihr kämpft, desto höher muss euer Rüstungswert weiterhin sein. Jedoch erhalte der Rüstungswert dann einen „Cap“, wenn ihr gegen Monster der Stufe 100 kämpft. Sobald ihr 9.230 Rüstung habt, sei die Reise beendet.

Das ist grob ab Level 80 wichtig, es sei denn, ihr spielt Hardcore – da ist Defensive noch wichtiger als ohnehin schon. Wenn ihr merkt, dass ihr zu schnell sterbt, prüft eure Rüstung. Ist sie unter 9.230, steigert sie. Ist sie schon nah dran, steigert eure Resistenzen.

Laut Adam Z. Jackson sei der Wert in Season 4 „leicht zu erreichen“, vor allem, wenn man auf Level 100 angekommen sei. Spieler hätten so mehr Raum für die Optimierung ihrer Ausrüstung und könnten sich auf andere Stats konzentrieren.

Werden andere Werte angepasst? Mit Season 4 kommen weitere „Caps“ für zwei Werte in Diablo 4:

Obergrenze für Abklingzeitreduktion – 75 %.

Begrenzung der Flächengröße für Fähigkeiten – 100 %

Die Abklingzeitreduktion erhält eine Obergrenze von 75 %. Flächengrößen von Skills sind auf 100 % begrenzt.

Zwar sei es cool, riesige „Frost Novas“ zu sehen, die den Bildschirm verdecken, aber wenn sie zu groß geraten, könne das ziemlich chaotisch sein. Die Obergrenze für die Abklingzeitreduktion betreffe die Ausrüstung. Es sei dann immer noch möglich, Abklingzeit-Resets oder zusätzliche Abklingzeitreduktion aus anderen Quellen wie dem Skill-Tree zu erhalten.

Aber nicht nur die Werte erfahren mit Season 4 in Diablo 4 eine Überarbeitung. Im Prinzip krempelt die neue Season das gesamte ARPG um – es wird nahezu ein komplett neues Spiel. Das Loot-System und bestehende Features werden überarbeitet, neue Endgame-Inhalte ziehen ein.

Die meisten Änderungen gelten für das ganze Spiel. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat schon vorab mit Lead Seasons Designer Deric Nuñez und dem Lead Game Producer Timothy Ismay gesprochen: Diablo 4 verspricht Content für alle in Season 4 – Entwickler erklären uns, wie sich das Spiel grundlegend ändert