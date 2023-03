Diablo 4: Hardcore oder Softcore – Was sollte ich wählen?

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Auch, wenn ihr eigentlich wisst, was ihr tut, kann es also passieren, dass es ohne eigenen Fehler zum permanenten Tod kommt. Das wäre besonders dann nervig, wenn ihr Stufe 19 erreicht habt und kurz vor eurer niedlichen Belohnung steht .

Lohnt sich Hardcore? Das ist an sich Geschmackssache und wer den Nervenkitzel mag, der sollte auf jeden Fall Hardcore ausprobieren. Nur in der Beta raten wir dringend davon ab, im Moment Hardcore zu spielen, selbst für Veteranen.

Ihr habt bereits in der aktuell laufenden Beta von Diablo 4 die Möglichkeit, jeden Charakter zu einem Hardcore-Charakter zu machen. Dazu hakt ihr einfach die Box „Hardcore“ an, wenn ihr euren Charakter erstellt und einen Namen eingeben sollt.

Das System dient dazu, den Errungenschaften von Spielern etwas mehr Gewicht zu verleihen. So galt es etwa in Diablo 2 als große Sache, als der erste Spieler Stufe 99 in Hardcore erreicht hat , da jeder Fehler das Ende bedeuten konnte.

Was ist Hardcore? Hardcore-Gameplay gehört seit Ewigkeiten zu Diablo und ist auch in Diablo 4 möglich. Spielt ihr diesen Modus, dann ist euer Charakter nicht mehr spielbar, wenn er stirbt – ein sogenannter „Permadeath“. Das Gegenteil davon ist Softcore.

Ihr könnt ab jetzt Diablo 4 spielen, aktuell noch in der Beta. Wenn ihr euch einen Charakter erstellt, habt ihr die Möglichkeit, diesen zu einem „Hardcore-Charakter“ zu machen. MeinMMO erklärt, was das ist – und warum ihr als Neuling die Finger davon lassen solltet.

