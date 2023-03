Wer bei der Open Beta von Diablo 4 mitmacht, bekommt ein unfassbar süßes Geschenk

In wenigen Monaten kommt mit Diablo 4 der neuste Teil von Blizzards beliebter Spielreihe auf den Markt. Noch vor dem Release könnt ihr einen ersten Schritt in Sanktuario setzen und das Spiel in der Open-Beta testen. Als Belohnung für euren Einsatz erhaltet ihr im Anschluss an den Betatest ein süßes Geschenk, das euch in der Vollversion des begehrten Spiels erwartet.

Was ist das für ein Geschenk? Wenn ihr die Open-Beta von Diablo 4 spielt, könnt ihr drei Belohnungen freischalten, in dem ihr verschiedene Fortschritte erreicht. Diese Belohnungen erhaltet ihr anschließend am 06. Juni zur Veröffentlichung von Diablo 4.

Das süße Highlight der drei Belohnungen ist dabei ein kosmetischer Gegenstand mit dem Namen „Beta-Wolfsbündel“.

Bei dem Wolfsbündel handelt es sich um genau das, was der Name verspricht: ein Bündel mit einem Wolf, genauer gesagt einem Babywolf. Dieser Babywolf liegt zugedeckt und schlafend in einer Tragevorrichtung, die ihr wie einen Rucksack auf dem Rücken habt, und sieht dabei einfach unfassbar süß aus.

Es schläft und ist niedlich

Wie schalte ich das Wolfsbündel frei? Um das Wolfsbündel, in Diablo 4 zu erhalten, müsst ihr mit mindestens einem Charakter Stufe 20 in der Beta erreichen.

Begrenzte Zeit, um das Wolfsbündel zu sichern

Wann startet die Beta? Die Open-Beta von Diablo 4 startet im März, an zwei verschiedenen Wochenenden – eines für Vorbesteller, ein zweites für alle.

Freitag, 17. März – Sonntag, 19. März: Vorbesteller-Beta

Freitag, 24. März – Sonntag, 26. März: Offene Beta für alle

Ihr habt demnach nicht bis zum Release von Diablo 4 am 06. Juni Zeit, um euch das süße Wolfsbündel zu sichern, sondern müsst dafür die zeitlich begrenzten Beta-Wochenenden nutzen. Erreicht ihr Stufe nicht rechtzeitig, erhaltet ihr auch keinen Babywolf.

Alle Infos, wie ihr an der Open Beta teilnehmen könnt, erfahrt ihr hier:

Diablo 4: Open Beta – Alles zu Start und Early Access

Was sind die anderen Beta-Belohnungen? Neben dem Wolfsbündel gibt es zwei weitere Belohnungen, die ihr durch das Spielen der Open Beta erhalten könnt. Dabei handelt es sich um die Spieltitel „Erstes Opfer“ und „Früher Erkunder“.

Den Spieltitel „Erstes Opfer“ erhaltet ihr, wenn ihr Kyovashad erreicht

Den Spieltitel „Früher Erkunder“ erhaltet ihr ebenfalls, wenn ihr mit einem Charakter Stufe 20 erreicht.

Bis zum Release von Diablo 4 müsst ihr euch noch etwas gedulden und auch die Beta ist nur kurzzeitig verfügbar. Falls ihr bis zum Start von Diablo 4 also noch auf der Suche nach Alternatinen, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt, haben wir hier 10 Alternativen für euch:

Spiele wie Diablo – Wer braucht Diablo 4? Hier sind 10 aktuelle Alternativen