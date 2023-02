Diablo 4: Open Beta startet im März – Alle Infos zum Test

Der Fortschritt eurer Charaktere wird zwischen den Beta-Wochenenden übertragen. Danach gibt es aber einen Wipe, sodass zum Release am 6. Juni jeder neu anfangen muss. Am 28. Februar gibt es außerdem einen Entwickler-Stream mit neuen Informationen zum Spiel.

Ihr werdet also im entsprechenden, offenen Test nicht durchgehend bis zum Release am 6. Juni spielen können, sondern erst einmal nur zwei Wochenenden. Ob ein weiterer, offener Test danach folgen wird, wissen wir noch nicht.

Insert

You are going to send email to