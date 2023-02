Diablo 4: Welche Klasse passt zu mir? 10 Fragen, die euch bei der Entscheidung helfen

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Diablo 4 erscheint offiziell am 6. Juni 2023 für PC, Xbox und PlayStation. Vorher wird es eine Open Beta geben, zu der allerdings noch ein Datum fehlt. Vorbesteller der teureren Versionen dürfen schon 4 Tage vorher spielen. Alle Infos zu Diablo 4 findet ihr in unserer Übersicht:

Ihr müsst euch in Diablo 4 übrigens nicht fest für eine Klasse entscheiden, sondern könnt mehrere Charaktere spielen. Allerdings dauert das Erreichen des Max-Levels mit einem Charakter allein schon 180 Stunden laut Blizzard. Ihr solltet also zumindest beim ersten oder zweiten Charakter sicher sein, dass ihr ihn auch eine Weile spielen wollt.

Die Fragen sind so gestaltet, dass ihr sie ohne zu viel nachdenken beantworten könnt. Entscheidet einfach aus dem Bauch heraus und ihr solltet am Ende eine Klasse sehen, die zu euch passt. Seht ihr mehrere Klassen, eignen sich vermutlich verschiedene Spielweisen für euch.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Die 3 ersten Klassen, die vorgestellt wurden, waren Barbar, Zauberin und Druide. In unserem Special erklären wir, was Barbar, Druide und Zauberin können und im Video seht ihr Gameplay zu den Klassen:

Einige von euch haben sich bereits entscheiden, welche Klassen sie spielen. Die Ergebnisse seht ihr in unserer Liste mit den beliebtesten Klassen in Diablo 4 . Für alle anderen haben wir einige Fragen zusammengestellt, die euch bei der Auswahl helfen.

Insert

You are going to send email to