Diablo 4 zeigt neue Klasse: Rogue mit 3 Spezialisierungen

Das bringen Builds: Die Gegenstände sollen euren Spielstil unterstützen, aber nicht definieren. Bei den Builds soll es große Freiheiten für die Spieler geben. Das Skill-System in Diablo 4 soll komplexe Builds erlauben . Dafür kommen die Skill-Trees zurück, in denen ihr Punkte verteilen könnt. Skills könnt ihr aktiv nutzen oder in den Verzauberungsslot legen, wodurch die Fähigkeit dann anders eingesetzt wird.

Was wir bereits zu den Attacken von Druide, Barbar und der Zauberin in Diablo 4 wissen.

Als „schnelle, mobile und tödliche“ Klasse wird die Jägerin vorgestellt. Sie soll eine unvergleichbare Vielseitigkeit mit in die Kämpfe bringen. Das funktioniert im Nah- und im Fernkampf. Stechen, schießen und das Fangen von Gegnern in Fallen gehören mit zu den Einsätzen im Kampf.

So spielt sich die Jägerin: Blizzard gab einen Überblick über die Eigenschaften und ein paar Fähigkeiten der neuen Klasse von Diablo 4. Generell sollen alle Klassen im Kern so bleiben, wie man sie aus dem Franchise bereits kennt. Doch die Spielstile wurden teils überarbeitet und modernisiert.

Was kann der Rogue in Diablo 4? Die Jägerin (auf Englisch Rogue) ist der vierte Charakter, den Blizzard für das neue Diablo 4 vorstellte. Man spielt sie mit dem Primärwert Geschicklichkeit. Veteranen des Diablo-Franchises kennen den Rogue schon aus Diablo 1. Doch man setzt hier auf Änderungen, die auch Fans von Assassinen und Dämonenjäger ansprechen sollen.

