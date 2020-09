Wollt ihr die Wartezeit auf Diablo 4 mit einem anderen Action-RPG überbrücken? In der MeinMMO-Liste der „ 11 Spiele wie Diablo – Wer braucht Diablo 4? Hier sind 11 aktuelle Alternativen “ stellen wir euch interessante Hack and Slays vor.

Befindet sich der Skill aber im Verzauberungs-Slot, dann wird er automatisch ausgelöst. Die Meteore fallen dann in gewissen Abständen vom Himmel und treffen an zufälligen Orten auf.

Wie genau sieht dieses Verzauberungssystem aus? Ihr könnt einen Skill wie beispielsweise „Meteor“ in den aktiven Skill-Slot-setzen oder in den Verzauberungs-Slot.

Das Hauptziel für uns hier ist es, in Diablo 4 eine einzigartige klassenspezifische Mechanik zu haben. Unser Ziel hierbei lautet, in Diablo IV möglichst einzigartige, klassenspezifische Mechaniken zu integrieren. Das liegt daran, dass viele Spieler in Diablo vor allem während der Saisons gerne unterschiedliche Builds oder Klassen ausprobieren. Wir glauben, dass einzigartige Klassenmechaniken mit unterschiedlichen Stärken und Spielstilen mehr Spielspaß beim Experimentieren mit verschiedenen Klassen bieten.

Wie funktioniert das? Die Zauberin beispielsweise besitzt in ihren Verzweigungen des Skill-Trees – der als tatsächlicher Baum dargestellt wird – Upgrades und Knotenpunkte. Bei einem Level-Up könnt ihr nun Fertigkeits-Punkte dafür ausgeben, neue Skills zu erlernen oder bestehende zu verbessern. Ihr müsst euch dann entscheiden, in welche Richtung ihr euch weiterentwickeln wollt.

Was ist die Intention hinter dem System? Das bisherige System fühlte sich für Tester zu simpel an. Es gab einfach keinen echten Grund, Skillpoints einzusetzen. Daher hat sich Blizzard dazu entschlossen, das System zu überarbeiten.

