Damit der Launch von Diablo 4 gut wird, fehlt mir noch eine wichtige Klasse

Was macht die Pet-Klasse für mich besser? In Diablo 3 habe ich jetzt knapp 1.000 Spielstunden auf der Uhr. In der Zeit habe ich einige Klassen ausprobiert und kann für mich behaupten: Pet-Klassen machen mir am meisten Spaß. Mehr noch als Nahkämpfer, Hybriden oder Fernkämpfer.

Nun ist es zwar möglich mit dem Druiden Pet-Skills zu wirken, aber wird er dadurch eine „wahre“ Pet-Klasse? Vermutlich nicht. Eine Art Hexendoktor oder Totenbeschwörer sollten gleich zum Release von Diablo 4 dabei sein und in den Talent-Bäumen die Möglichkeit bieten, voll auf Begleiter zu skillen und gleich mehrere Tiere gleichzeitig am Start haben.

Welche zwei weiteren Klassen den Weg zum Launch von Diablo 4 ins Spiel finden, ist derzeit unbekannt. Alles, was wir zu Barbar, Druide und Zauberin in Diablo 4 wissen, zeigen wir euch hier.

Vor allem erhoffe ich mir zum Launch eine weitere Klasse: eine Pet-Klasse, die hauptsächlich Tiere oder andere Wesen beschwört, die dann für mich kämpfen. Das liebe ich als Jäger in WoW und auch als Hexendoktor oder Totenbeschwörer in Diablo 3.

Obwohl der Release noch in unklarer Ferne liegt, mache ich mir schon fleißig Gedanken darüber, wie sich das Spiel wohl „anfühlt“ und was ich dort erwarte.

Wann ist Release von Diablo 4? Der Release von Blizzards angekündigtem ARPG Diablo 4 ist wohl noch etwas weiter entfernt. Zumindest gibt es zum aktuellen Zeitpunkt am 23. September noch kein konkretes Release-Datum. Was wir bisher zum Release von Diablo 4 wissen.

