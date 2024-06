Diablo 4: Leak zeigt erste Bilder von Vessel of Hatred und ein Detail macht mir Sorgen

Die erste Erweiterung von Diablo 4, Vessel of Hatred, führt euch in die Dschungel-Bereiche von Kurast: Nahantu. Jetzt sind erste Bilder aufgetaucht, die das Gebiet zeigen. MeinMMO-Redakteur und Diablo-Experte Benedict Grothaus freut sich über den Look, aber ausgerechnet die gezeigten Gegner sind ein Streitpunkt.

Das ist der Leak:

Vessel of Hatred erweitert das Gebiet von Diablo 4 nach Süden. Dort ist die Stadt Kurast inmitten von Nahantu, einem gefährlichen Dschungel, der eng mit der neuen Klasse verbunden ist.

Wir kennen den Bereich bereits aus Bildern von Blizzard. Ein Spieler auf Reddit hat nun jedoch angeblich Screenshots aus Nahantu gezeigt.

Zu sehen sind Steinbauten, die an mesoamerikanische Architektur erinnern. Dazu Totems aus Knochen und Holz in Schädel-Form, brackige Wasserbereiche und Bäume, wie man sie in Sumpfgebieten findet:

Der Leak kommt angeblich aus der Vorbestellung der Ultimate Edition von Vessel of Hatred. Wie genau der Nutzer an die Screenshots kommt, können wir allerdings nicht bestätigen – ebenso wenig die Echtheit. Allerdings sehen die Bilder stimmig aus, es ist gut möglich, dass sie echt sind. Und genau das lässt mich etwas stutzen.

Das stört mich an den Bildern: Die Screenshots zeigen nicht nur die Umgebung, sondern auch ein paar der möglichen, neuen Gegner. Zu sehen sind etwa:

Schlangen sowie Schlangenmenschen

Zombies und Groteske

Dämonenkriecher

Schamanen wie die der Gefallenen

Die Models kommen recht wenig überraschend, genau solche Gegner passen schlicht in den Dschungel. Was mich nun stört ist, dass sie allesamt nach Recycling aussehen. Jedes der Modelle – mit Ausnahme der Grotesken – gab es schon einmal in Diablo 4.

Diese Gegner machen einfach keinen Spaß

Gerade in Hawezar gibt es schon haufenweise Schlangen und Schlangenmenschen, die fast genauso aussehen wie die auf den Bildern, nur ohne goldene Schuppen. Die Schamanen sind vielleicht etwas gedrungener, haben aber die gleiche Körperhaltung wie die der Gefallenen.

Das wäre an sich kein Problem, wenn nicht exakt diese Gegner jetzt schon zu den nervigsten im Spiel gehören. Sie können oneshotten, beleben ihre Freunde wieder und stehen irgendwo außerhalb des Screens und nerven.

Für mich ist nicht das Problem, dass die gleichen Gegner auftauchen können, sondern dass es schlicht keinen Spaß macht, gegen sie zu spielen. Ein ganzes Gebiet voll mit diesen Viechern saugt mir jetzt schon die Lust an der Erkundung ab.

Dabei hat Blizzard gerade mit Nahantu die Chance, einige der besten Plagegeister aus der Geschichte von Diablo zurückzubringen. Die wären zwar vielleicht noch schlimmer, aber irgendwie auch nostalgisch behaftet.

Hier zum Vergleich die offiziellen Screenshots und Artworks – Der Stil ist sehr ähnlich:

„Kommt mal runter“

Bisher gibt es lediglich diese 4 Bilder und keine Informationen zu den Gegnern. Dass sie exakt so sind wie die lästigen Typen aus Hawezar und Co., kann ich lediglich ableiten, aber nicht bestätigen. Im Moment ist das lediglich eine Befürchtung.

Ähnlich kommentieren auch Nutzer auf Reddit und sagen: Aus den paar Screenshots direkt auf die gesamte Erweiterung schließen zu wollen, ist etwas viel. Und ja: Gerade in Dungeons kommt es sicher vor, dass neue Gegner und Bosse auftauchen werden.

Ein paar Spieler gehen sogar mit dem Leak noch härter ins Gericht. Sie meinen: Das alles sehe genauso aus wie das, was wir schon in Diablo 4 haben. Und sie bekommen direkt Kontra. Wenn Blizzard eines gezeigt habe, dann neue Gebiete (bzw. „Tiles“) und Gegner in jeder Diablo-Erweiterung:

Denkt nur an jede einzelne Diablo-Erweiterung jemals seit Diablo 1. Neue Monster, neue Tile-Sets. Können wir einfach NICHT annehmen, dass drei zufällige Screenshots auf irgendeine Weise repräsentieren, was in der Erweiterung kommt? So viel Negativität im Sub.

Und ja, ich bin mir ebenfalls sicher, dass sich Blizzard mit Vessel of Hatred Mühe geben wird. Bereits jetzt gefällt mir das Gebiet außerordentlich gut, obwohl heiße Dschungel sonst so gar nicht mein bevorzugtes Biom sind. Der Flair scheint mir sehr gut getroffen. Wie die Erweiterung dann wirklich aussieht, sehen wir im Herbst: Sie erscheint am 8. Oktober. Hier findet ihr alle Infos zu Vessel of Hatred.