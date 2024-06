Diablo 4 kann mit Vessel of Hatred die schlimmsten Gegner der Geschichte zurückbringen und Fans sagen: Ja bitte!

Mit Vessel of Hatred bringt Blizzard ein neues Gebiet zu Diablo 4, den Dschungel von Nahantu. Dieser Bereich rund um Kurast ist dem Gebiet ähnlich, das ihr in Diablo 2 Akt 3 bereist. Spieler überlegen nun, ob Blizzard deswegen einige der verhasstesten Gegner aus Diablo überhaupt zurückbringt – und würden sich darüber sogar freuen.

Was sind das für Gegner?

Stygische Puppen zählen zu den schlimmsten Gegnern in Diablo.

Es handelt sich dabei um kleine, skelettierte Fetische. Zu finden sind die stygischen Puppen eigentlich in Akt 3 von Diablo 2 – der in Kurast spielt.

Kurast ist genau das Gebiet, das mit Vessel of Hatred zurück kommt. Hier findet ihr alle Informationen zur neuen Erweiterung.

Darum sind die Puppen so fies: Die Gegner zählen deswegen zu den schlimmsten, weil sie zum einen in riesigen Gruppen auftauchen und zum anderen beim Tod explodieren. Sie sind die Nemesis vieler Spieler und haben haufenweise Hardcore-Charaktere auf dem Gewissen.

In der Community zählen sie zuweilen als härtere Gegner als etwa die Bosse Baal und Diablo selbst, aus mehreren Gründen:

Sie sind schneller als andere Gegner und meist auch schneller als der Spieler.

Durch ihre geringe Größe ist es schwer, sie mit gezielten Angriffen zu treffen.

Die Puppen explodieren beim Tod, was bedeutet: Nahkämpfer können sie kaum gefahrlos bekämpfen.

Früher waren vor allem Söldner ein beliebtes Mittel, um mit den Puppen fertig zu werden – ein Feature, das mit Vessel of Hatred zurückkommt. Mit der Erweiterung hätte Blizzard die Chance, diesen Gegner-Typen neu aufzulegen und stimmig ins Spiel zu bringen.

Für die einen wäre das ein sadistisches Vorhaben. Andere – und tatsächlich sogar recht viele Spieler – würden das feiern.

Blizzard hat kürzlich das Intro-Cinematic zu Vessel of Hatred veröffentlicht. Es wird fies:

„Ich liebe diese kleinen Scheißer!“

Seit der Ankündigung fürs Release-Datum von Vessel of Hatred und der kurzen Vorstellung der neuen Klasse Spiritborn unterhalten sich viele Fans in den sozialen Medien über die kommenden Inhalte.

Besonders die Fetische haben schon mehrere Threads auf Reddit gewidmet bekommen. In einem dieser Threads meint der Ersteller: „Bitte, Blizzard, bringt diese kleinen Scheißer in die Erweiterung!“ (via Reddit) Er stellt dabei verschiedene Versionen der Biester vor:

die oben beschriebenen stygischen Puppen

diverse „normale“ Fetische mit Messern und Blasrohren

Fetisch-Schamanen, die Feuer spucken und ihre Kollegen wiederbeleben können

Die eigentlich so verhassten Gegner scheinen vor allem bei Veteranen in eher geliebter Erinnerung geblieben zu sein. Es gibt etliche Spieler, die sich freuen würden, die stygischen Puppen und andere Fetische in Vessel of Hatred wiederzusehen. Schlimmer sei ohnehin der Dschungel selbst gewesen, der schon in sich als Labyrinth mit kaum sichtbaren Ausgängen ausgelegt war.

Andere Nutzer zeigen jetzt schon ihre Angst davor, falls es wirklich passieren sollte, dass Fetische zurückkommen. Es fallen Kommentare wie: „Okay, beruhige dich, Satan“, oder: „Ich wusste nicht, dass Mephisto einen Reddit-Account hat.“

Die Fetische und insbesondere die stygischen Puppen haben etlichen Spielern Alpträume beschert. Mit den Wünschen, was Diablo 4 noch alles bekommen soll, solltet ihr allerdings im Moment eher vorsichtig sein. Blizzard hat in letzter Zeit etliche Wünsche erfüllt: Neuer Patch bringt Gefährten und genau so, wie Fans sie seit Release wollen