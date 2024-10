Season 6 brachte ein neues Event in Diablo 4 und Spieler finden: Das kann bleiben, aber anders

Mit Season 6 erhielt Diablo 4 als saisonale Mechaniken ein neues Event und besondere Items. Erst fanden Spieler besonders das Event zu langweilig, jetzt wollen manche die Inhalte dauerhaft haben, aber in besser.

Was sind das für Inhalte? Season 6 brachte ein neues Event in Diablo 4, den Reichwandler. Das sind große Gegner, die alle 15 Minuten irgendwo auf der Map spawnen und dann durch das Gebiet wandern. Dabei erscheinen zwischendurch kleinere Monster und Elite-Gegner.

Zuletzt spawnen drei Türme, die die Spieler zerstören müssen, damit der Reichwandler angreifbar ist und sich ein Portal zum „Brodelnden Reich“ öffnet. In dem Dungeon könnt ihr dann eine Belohnung auswählen, die euch am Ende erwartet. Außerdem droppt er Opale, mit denen ihr eure Chancen auf bestimmten Loot erhöht.

Vielen Spielern dauerte das Event zu lange: Der Reichwandler war zu langsam, die Monster-Spawns zu gering. Blizzard hat das Event daraufhin verbessert, den Reichwandler flotter gemacht und zudem kann er Schatzgoblins spawnen. Jetzt finden manche Spieler, dass das Event und auch die Opale dauerhaft im Spiel bleiben sollten. Manche haben aber konkrete Ideen, was dann noch verändert werden muss.

Der Reichwandler als Weltboss?

In einem Beitrag auf Reddit schreibt Sweetie_EU, dass die Season-Mechanik im Spiel bleiben soll. Die Opale seien großartig, man sollte sie aber craften können. Die Reichwandler-Mechanik sei „nett“, sie bräuchte aber eine Verbesserung.

Was müsste sich ändern? In den Kommentaren diskutieren die Nutzerinnen und Nutzer über das Event und die Opale. Generell wirkt es, als wollten einige die Opale behalten. Allerdings sollten sie zufällig droppen, etwa aus Kisten vom „Flüsternden Baum“, und nicht an ein Event gebunden sein. So seien die Opale zu selten – und auch der Reichwandler sollte in zwei Zonen spawnen, schreibt flyingupvotes.

Einige Spieler scheint es zu stören, dass es sich bei dem Reichwandler um eine Escort-Quest handelt. Die mag einfach niemand, schreibt Nukemi. heartlessphil schlägt vor, man könnte den Reichwandler in einen Weltboss verwandeln und ihn „epischer“ gestalten – so als wandernden Weltboss. ironfishh schreibt, dass der Reichwandler in der Höllenflut spawnen sollte.

Und Tris375 findet, dass das Reichwandler-Event ein anständiger Gruppeninhalt in der Open World ist, wie auch die Blutjungfrau. „Ich denke, die Belohnungen aus dem brodelnden Reich könnten besser sein, aber es bringt Abwechslung im Vergleich zu Alptraum-Dungeons und der Grube […]. Ich hatte einmal drei Schatzgoblins drin“, merkt er an.

Auch k4kkul4pio meint, dass die Mechanik bleiben sollte. Es mag eine der langsameren Aktivitäten im Spiel sein, aber sie mache trotzdem Spaß, schreibt er. Er findet, wer es so eilig hat, dass er keine paar Minuten für den saisonalen Inhalt aufwenden will, um die Booster zu bekommen, die er anscheinend haben möchte, braucht sie ohnehin nicht.

Ob Blizzard die Season-Mechanik nochmal anpasst und/ oder sie sogar dauerhaft in Diablo 4 bringt, ist unklar. Aktuell scheint es aus der Community generell viel Kritik zu geben, nicht nur, was das Event betrifft, sondern auch grundlegende Mechaniken im Spiel. Mit Season 6 hat Blizzard das Crafting von Mythic Uniques überarbeitet und es erleichtert, an die seltenen Items zu kommen. Die Spieler sind davon aber alles andere als begeistert: Diablo 4 hat es mit Season 6 leichter gemacht, die besten Items zu bekommen – Jetzt fordern Spieler das alte System zurück