Diablo 4 Season 6: Start, Änderungen und neue Skills

Im Oktober 2024 ist Season 6 in Diablo 4 gestartet und hat zahlreiche Änderungen in das Spiel gebracht. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr alles zu dem Release, dem PTR und den Features.

Season 6 ist da und hat ein vollständig überarbeitetes Level-System, neue Schwierigkeitsstufen und mehrere „Quality of Life“-Verbesserungen ins Spiel gebracht. Der Diablo-Chef Rod Fergusson meinte, „Was Season 4 mit dem Loot gemacht hat, wird Season 6 mit dem Fortschritt machen.“

Season 6: Start, PTR und Patch Notes

Wann startet Season 6? Season 5 endete am 8. Oktober und im Anschluss startete Season 6. Dieses Mal ging es schon nachts los – um 01:00 Uhr unserer Zeit. Wie zum Start von Season 5 gab es auch hier wieder einen Preload des Patches. Zum Start von der neuen Season und Vessel of Hatred gab es dann jedoch Verzögerungen und ein neues Update war erst gegen 6 Uhr morgens verfügbar.

Auch nachdem die Season dann losging, gab es einige Probleme und Bugs. Spieler klagten über den Mangel an gewöhnlichen Mats, das neue Event war zu lahm, es gab Verbindungs-Probleme und das Reittier machte schon bei den ersten Hits durch Feinde die Biege.

Blizzard brachte für alles verschiedene Patches:

Wann endet Season 6? Wann Season 6 endet, ist bisher nicht bekannt. Durchschnittlich dauern die Seasons um die drei Monate. Season 5 ist allerdings kürzer, denn: Sie endet mit dem Release der Erweiterung „Vessel of Hatred.“

Gab es einen PTR? Ja, vom 4. September bis zum 11. September hat es einen PTR (öffentlichen Test-Server) gegeben. Dort konntet ihr dann einige Features testen, die mit Season 6 und Vessel of Hatred dauerhaft ins Spiel kommen. Nicht alle Features kamen gut an und Spieler fanden: Diablo 4 ist mit Season 6 zu anstrengend.

Den Trailer zu Season 6 von Diablo 4 seht ihr hier:

Season 6: Thema und Features

Was ist das Thema von Season 6? Season 6 ist die „Saison des aufsteigenden Hasses.“ Und wenn ihr den PTR gespielt und dort gut aufgepasst habt, habt ihr das Thema dort schon gesehen. Im „Campfire Chat“-Livestream am 2. Oktober haben die Entwickler mehr dazu bekannt gegeben.

Was steckt in Season 6? Im „Campfire Chat“-Livestream berichteten die Entwickler über die zahlreichen Updates für Season 6. Im Grunde ändern die kommende Season und auch die Erweiterung „Vessel of Hatred“ das gesamte Level- und Schwierigkeits-System in Diablo 4. Die neuesten Infos zu Season 6 aus dem 3-stündigen Livestream von Blizzard lest ihr hier.

Neue Features in Season 6:

neues Fortschrittssystem: Paragon- und Charakter-Stufen sind voneinander getrennt. Das neue Max-Level ist Stufe 60, ihr erhaltet dadurch 10 zusätzliche Skill-Punkte. Ab Level 60 sammelt ihr Paragonstufen. Die Paragonpunkte, die ihr freischaltet, sind an euren Realm, statt an den Charakter gebunden. Das heißt konkret, dass alle Paragonstufen mit all euren Charakteren auf einem Realm geteilt werden.

neues Schwierigkeits-System: Die Weltstufen werden zu Schwierigkeitsstufen. Es gibt vier Standardschwierigkeitsstufen und je höher sie ist, desto mehr Gold und XP erhaltet ihr: Normal (für alle, die eine leichte Herausforderung suchen) – standardmäßig freigeschaltet Schwer (schwierigere Herausforderung) – standardmäßig freigeschaltet Experte (schwierigere Herausforderung) – freigeschaltet nach Abschließen des Prologs von Diablo 4 Reumütig (erhöhte Risiken, Vorbereitung für die neuen Qual-Schwierigkeitsstufen) – freigeschaltet nach Abschließen der Kampagne von Diablo 4 danach erwarten euch die neuen Qual-Schwierigkeitsstufen, mit denen das Endgame beginnt. Die schaltet ihr schrittweise in der Grube frei. Die Gruben-Aktivität selbst schaltet ihr mit Charakter-Stufe 60 frei. Monster-Level werden nicht mehr angezeigt, sie passen sich der Schwierigkeitsstufe an, auf der ihr spielt. Mit den Schwierigkeitsstufen legt ihr fest, wie herausfordernd Diablo 4 ist. Das soll für mehr Klarheit und Übersicht sorgen.

Die Weltstufen werden zu Schwierigkeitsstufen. Es gibt vier Standardschwierigkeitsstufen und je höher sie ist, desto mehr Gold und XP erhaltet ihr:

neue Skills und Paragon-Boards für alle Klassen: Jede Klasse erhält neue Uniques, ein neues Paragonboard, einen neuen Skill und 5 neue passive Skills. Ihr könnt dann nur noch fünf Paragonboards ausrüsten. Die Anzahl der Paragonpunkte, die ihr durch das Leveln sammelt, wird von 200 auf 300 erhöht. Ultimate Skills können dann, wie andere Skills, mit Skill-Punkten aufgewertet werden. zusätzlich dazu werden Gesundheits-, Rüstungs- und Kern-Stats angepasst. Den Entwicklern zufolge ist die Anzahl der Zahlen, mit denen die Werte und auch der Schaden dargestellt werden, „außer Kontrolle geraten.“ Ihr findet alle neuen Skills für alle Klassen in den Patch Notes zu Patch 2.0

Jede Klasse erhält neue Uniques, ein neues Paragonboard, einen neuen Skill und 5 neue passive Skills. Ihr könnt dann nur noch fünf Paragonboards ausrüsten. Die Anzahl der Paragonpunkte, die ihr durch das Leveln sammelt, wird von 200 auf 300 erhöht.

Update der Glyphen: Ab Season 6 levelt ihr eure Glyphen nicht mehr in Alptraum-Dungeons, sondern in der Grube. Das findet nicht mehr mit Erfahrung statt, sondern mit Versuchen. Die Chance, eure Glyphe aufzuwerten, basiert auf der Stufe der Glyphe und der Grubenstufe, die ihr abschließt. Das Max-Level von Glyphen wird von 21 auf 100 gesetzt. Ihr könnt Glyphen auf Stufe 45 zu legendären Glyphen aufwerten. In Alptraum-Dungeons erhaltet ihr dann Mats, die ihr für das Masterworking (Vollendung) braucht. Sie droppen bei Elite-Gegnern und aus Truhen.

Ab Season 6 levelt ihr eure Glyphen nicht mehr in Alptraum-Dungeons, sondern in der Grube. Das findet nicht mehr mit Erfahrung statt, sondern mit Versuchen. Die Chance, eure Glyphe aufzuwerten, basiert auf der Stufe der Glyphe und der Grubenstufe, die ihr abschließt. Das Max-Level von Glyphen wird von 21 auf 100 gesetzt. Ihr könnt Glyphen auf Stufe 45 zu legendären Glyphen aufwerten.

Ab Season 6 levelt ihr eure Glyphen in der Grube. Quelle: Blizzard-Livestream

Überarbeitung der Items: Den Entwicklern zufolge haben heilige Items und Ahnengegenstände an Besonderheit verloren, da sie „zu gewöhnlich“ geworden sind. Sie sollen wieder mächtig werden. Ahnengegenstände droppen immer mit der höchsten Gegenstandsmacht von 800 ab „Qual 1“. Nur diese Items haben Große Affixe – und immer mindestens eines. Alle anderen Items haben eine Item-Macht von 750. Heilige Items droppen nicht mehr. Items mit Item-Macht von 750 können bis zu 8-mal vollendet werden, Ahnengegenstände 12-mal.

Gruppenfinder: Mit dem Gruppenfinder habt ihr die Möglichkeit, eine Party zu erstellen und eine geeignete Party für euch zu finden. Das Feature könnt ihr für alle möglichen Endgame-Aktivitäten nutzen. Auch hier könnt ihr eine Schwierigkeitsstufe festlegen.

„Quality of Life“-Updates: Ihr könnt eure Favoriten-Stadt markieren und mit einem Klick auf euer Stadtportal in die Stadt gelangen, die ihr am liebsten besucht. Dazu gibt es in mehreren Städten die Möglichkeit, die Schwierigkeitsstufe anzupassen. Aktuell macht ihr das in Kyovashad. Außerdem erhaltet ihr einen neuen Inventar-Tab für verschiedene Schlüssel bzw. Siegel. Das Feature hat ein Experte anhand von Screenshots bereits vermutet. Helme bekommen 2 Sockel, sodass ihr auch dort 2 Edelsteine einsetzen könnt – oder Runen, die Teil der Erweiterung „Vessel of Hatred“ sind.

Eine Übersicht zu den Schwierigkeitsstufen und dem Level-System seht ihr im Video:

Season 6: Tipps und beste Klassen

Was muss ich vor dem Ende von Season 6 machen? Da bisher noch nicht klar ist, bis wann Season 6 läuft, habt ihr vermutlich noch genügend Zeit, um alles zu erledigen, was es in der Season gibt. Dazu gehört:

Battle Pass vervollständigen und die Belohnungen einsacken, wenn euch Cosmetics wichtig sind und ihr den Stil vom Battle Pass mögt.

Die Saisonreise abschließen und Loot einsammeln.

Erfolge sammeln, wenn ihr Wert auf solche Dinge legt.

Saisonale Events machen – wie den Reichwandler – und die saisonalen Items ausprobieren (Opale).

Mit Vessel of Hatred kamen neue Erfolge ins Spiel, und einen davon könnt ihr nicht alleine abschließen. Denn für den Erfolg müsst ihr in Season 6 in den neuen Koop-Dungeon und ihn erfolgreich bewältigen. Für einen anderen Erfolg sollt ihr 48 Jahre lang Schatzgoblins in Diablo 4 töten.

Falls euch Spieler-Titel wichtig sind, habt ihr außerdem noch die Gelegenheit, einen geheimen Titel in Season 6 freizuschalten. Dafür müsst ihr allerdings einige Aufgaben erledigen:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Diablo 4: Das ist der geheime Titel in Season 6 und so bekommt ihr ihn von Nicole Wakulczyk

Welche Klasse ist die beste in Season 6? Der Geistgeborene führt die Liste als neue Klasse an. Totenbeschwörer und Barbaren haben sich nach einigen Wochen ebenfalls als stark herausgestellt, aber jede Klasse hat mindestens einen Build, der sie auch durch den harten Endgame-Content bringt.

Mit dem angepassten Level-System, neuen Skills und den Runenwörtern ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten für Builds. Die Spitze der Tier List führt der Spiritborn an – in unserer Übersicht findet ihr die stärksten Builds für Endgame-Aktivitäten: Diablo 4 Season 5 Tier List: Die besten Builds für alle Klassen im Endgame