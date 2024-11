Diablo 4 Season 7: Start, PTR und Inhalte

Die ersten Ankündigungen zu Season 7 in Diablo 4 sind draußen und auch das Datum für den PTR steht fest. Was die neue Season-Mechanik ist, welche neuen Inhalte ins Spiel kommen und wann ihr sie testen dürft, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Im vergangenen „Campfire Chat“-Livestream verkündeten die Entwickler, dass es wieder einen PTR zu Season 7 in Diablo 4 geben wird. Dazu haben sie bereits einen Einblick in die Inhalte der kommenden Season geboten. Wir fassen nachfolgend alle wichtigen Infos für euch zusammen und bringen sie regelmäßig auf den neuesten Stand.

Season 7: Release Date, PTR und Patch Notes

Wann startet Season 7? Bisher gibt es noch kein Datum für Season 7. Für gewöhnlich dauern die Seasons in Diablo 4 um die 3 Monate. Da Season 6 am 8. Oktober gemeinsam mit der Erweiterung Vessel of Hatred startete, könnte Season 7 Anfang Januar in den Startlöchern stehen. Sobald es ein Datum gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Gibt es einen PTR zu Season 7? Im „Campfire Chat“-Livestream gaben die Entwickler bekannt, dass es einen PTR zu Season 7 geben wird. Der PTR (öffentlicher Test-Realm) läuft vom 3. Dezember bis zum 10. Dezember 2024. Dort könnt ihr ab dem 1. Tag alle neuen Inhalte testen, die Blizzard im Livestream gezeigt hat. Anders als sonst sind dieses Mal auch saisonale Inhalte verfügbar.

Gibt es Patch Notes zu Season 7? Die Patch Notes zu dem PTR-Patch 2.1 wird Blizzard am Mittwoch, dem 27. November, zur Verfügung stellen. Dort lest ihr dann alle Einzelheiten zu den Inhalten auf dem Testserver. Sobald Season 7 in den Startlöchern steht, wird es zudem überarbeitete Patch Notes nach dem Feedback aus dem PTR geben.

Aktuell läuft noch Season 6 in Diablo 4:

Season 7: Thema und Features

Was ist das Thema von Season 7? Bisher hat Blizzard das Thema für Season 7 noch nicht verkündet. Das Thema von Season 6 war ebenfalls lange „geheim“, aber aufmerksame Spieler haben es auf dem damaligen PTR bereits gesehen. Da es in Season 7 Hexenkräfte geben soll, könnte das Thema vielleicht auch in die Richtung gehen.

Was steckt in Season 7? Im „Campfire Chat“-Livestream berichteten die Entwickler über die saisonalen Inhalte und einige „Quality of Life“-Änderungen in Diablo 4.

Neue Waffenkammer: In der Waffenkammer habt ihr die Möglichkeit, eure Builds zu speichern, zu benennen und zu wechseln. Dabei handelt es sich um ein Feature, das die Spieler seit dem Release von Diablo 4 fordern.

Season-Mechanik : Die Hexenkräfte stellen quasi die Mechanik in Season 7 dar. Ihr erlernt die Hexerei, indem ihr saisonalen Ruf durch das Abschließen von entsprechenden Aufgaben für den „Flüsternden Baum“ und das Besiegen „Headrotten“-Feinde sammelt. Ihr erhaltet und verbessert die Mächte an einem Hexenzirkel-Altar beim „Flüsternden Baum“. Die Hexenkräfte erinnern hinsichtlich einzelner Skills an den Hexendoktor aus Diablo 3. Mit dem Piranhado-Skill beschwört ihr etwa einen „Piranhado“, der Feinde zu sich zieht und Schaden verursacht. Und „Vengeful Spirit“ spawnt einen Diener, der Schaden auf sich zieht und Schattenschaden verursacht.

Neue saisonale Gegner, die „Headrotten“: Es gibt bestimmte Kopfgeld-Aufgaben für den „Flüsternden Baum“, die sich auf die speziellen Gegner beziehen, aber auch Boss-Varianten von ihnen. Erledigt ihr die Bosse, erhaltet ihr ihren Kopf, den ihr gegen die saisonalen okkulten Edelsteine eintauschen könnt. Bessere Chancen auf die Köpfe habt ihr auf höheren Qual-Stufen und mit einem „Flüstertrank“. Das Töten der „Headrotten“ bringt euch zudem „Rastlose Fäulnis“ ein.

Okkulte Edelsteine: Die okkulten Edelsteine sind saisonale, sockelbare Items, die ihr beim „Flüsternden Baum“ bekommt. Dafür braucht ihr unter anderem die Köpfe der „Headrotten“, und Edelsteinfragmente. Die Edelsteine verleihen euch zusätzliche Affixe und ergänzen die Kräfte der Hexerei. Jeder okkulte Edelstein bietet euch 160 Rüstung und 8 % Widerstand gegen alle Schadensarten.

Die neuen Hexenkräfte in Season 7 von Diablo 4. Okkulte Edelsteine in Season 7 von Diablo 4.

Items: Es wird 8 neue Uniques und 3 neue Runen geben (letzteres, wenn ihr Vessel of Hatred besitzt). Dazu werden „vermachte“ Items (Ahnengegenstände) überarbeitet. Wenn ein Ahnengegenstand droppt, droppt er immer mit einem Aspekt in der besten Variante. Die generelle Drop-Rate der Items wird auf allen Qual-Stufen erhöht. Das ist in Season 6 ein Kritikpunkt der Community, denn manche Varianten der Ahnengegenstände droppen seltener als die super-seltenen Mythic Uniques.

Neues Ruf-System: In Season 7 wird es wieder ein Ruf-System geben, bei dem ihr Items, Mats und zuletzt einen „Prächtigen Funken“ für das Craften von Mythic Uniques bekommt. Ihr sammelt Ruf, indem ihr Flüster-Aufgaben erledigt. Auf speziellen Ruf-Stufen schaltet ihr neue Hexenkräfte frei.

Klassen-Quest: Ihr könnt die Klassen-Quest dauerhaft freischalten, wenn ihr sie bereits mit einem Spielercharakter aus der Klasse erledigt habt. Dafür müsst ihr euch laut Blizzard einmal mit dem Charakter einloggen (auch saisonale Charaktere möglich) und schaltet sie daraufhin für das gesamte Konto frei. Ihr müsst somit nicht die Quest-Reihe erneut durchlaufen – könnt es aber, wenn ihr wollt.

„Quality of Life“-Änderungen: Das Layout des Ortes am „Flüsternden Baum“ wird überarbeitet, Händler werden hinzugefügt und der Wegpunkt wird verschoben, sodass Spieler schneller zum Baum gelangen. Dazu wird es „Raben des Baums“ auf der Map geben, an dem ihr eure Gaben abgeben könnt, sodass ihr nicht immer zum Baum müsst. Obendrauf bekommt ihr dort neue Belohnungskisten mit „vermachten“ Items.

Das neue Ruf-System in Season 7. 3 neue Runen in Diablo 4. Der “Rabe des Baums” für die Abgabe von Flüster-Aufgaben.

Season 7: Tipps und beste Klassen

Was muss ich vor dem Ende von Season 6 machen? Da bisher noch nicht klar ist, bis wann Season 6 konkret läuft, habt ihr noch genügend Zeit, um alles zu erledigen, was es in der Season gibt. Dazu gehört:

Battle Pass vervollständigen und die Belohnungen einsacken, wenn euch Cosmetics wichtig sind und ihr den Stil vom Battle Pass mögt.

Die Saisonreise abschließen und Loot einsammeln.

Erfolge sammeln, wenn ihr Wert auf solche Dinge legt.

Saisonale Events machen – wie den Reichwandler – und die saisonalen Items ausprobieren (Opale).

Falls euch Spieler-Titel wichtig sind, habt ihr außerdem noch die Gelegenheit, einen geheimen Titel in Season 6 freizuschalten. Dafür müsst ihr allerdings einige Aufgaben erledigen:

Welche Klasse ist die beste in Season 7? Bisher ist noch nicht klar, welche Klassen und Builds in Season 7 die besten für das Endgame sein werden. In Season 6 wird die Tier List in Diablo 4 von dem Geistgeborenen dominiert, der mit der Erweiterung Vessel of Hatred ins Spiel kam. Andere Klassen liegen weit hinter ihm, haben aber alle ein paar Builds, mit denen man gut durch das Endgame kommt.

Viele der mächtigen Builds des Geistgeborenen basieren allerdings auf Bugs, die in der kommenden Season gefixt werden sollen. In einem vergangenen Livestream erklärte Blizzard, dass sie in Season 7 Änderungen an den Geistgeborenen planen. Die Entwickler raten euch, zu genießen, was ihr jetzt noch habt.