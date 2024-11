Diablo 4: Blizzard macht es mit Season 7 einfacher, Loot zu bekommen, lässt euch schneller farmen

In Season 7 von Diablo 4 vereinfacht Blizzard es, Flüsteraufgaben abzugeben und dabei an starken Loot zu gelangen. Dabei wird nicht nur der Abgabeort überarbeitet, sondern auch die Loot-Kisten, die ihr erhaltet.

Der „Flüsternde Baum“ ist mittlerweile eine gute Anlaufstelle für Mats und Loot. Damit gehört er zu den besten Farm-Spots für etliche Items im Endgame von Diablo 4. Ihr erhaltet dort Loot-Kisten, wenn ihr eure gesammelten Gaben eintauscht, die ihr für Flüsteraufgaben in der offenen Welt bekommt. Dazu gehören mittlerweile auch Endgame-Aktivitäten wie Uber Bosse und die Unterstadt von Kurast.

Die Flüsteraufgaben sollen in Season 7 nicht nur wichtiger, sondern auch schneller abzugeben sein. Im „Campfire Chat“-Livestream auf YouTube berichteten die Entwickler am 21. November, was sie für den „Flüsternden Baum“ geplant haben.

Kisten mit „vermachten“ Items und Raben des Baums

Das soll sich an den Aufgaben ändern:

Das Layout des Ortes am „Flüsternden Baum“ wird überarbeitet, sodass ihr vom Wegpunkt schneller zum Baum gelangt.

Die Händler werden neu angeordnet und es werden weitere hinzugefügt: Alchemist, Rüstkammer, Kuriositätenhändler und Heiler

Es wird „Raben des Baums“ in den Gebieten geben, in denen Flüsteraufgaben sind. Bei den Raben könnt ihr dann auch zwischendurch eure Gaben gegen Loot-Kisten eintauschen und müsst nicht immer zurück zum Baum, wenn ihr gerade im „Flow“ seid, merkt Dan Tanguay, der Lead Designer für Seasons, an.

Es wird Loot-Kisten mit Ahnengegenständen geben. Tanguay erklärt, dass diese zwar „eine relativ geringe Drop-Rate“ haben, aber einen Ahnengegenstand garantieren, wenn ihr eine dieser Kisten erhaltet. Ahnengegenstände, oder auch „vermachte“ Items sind in Season 6 ein großer Kritikpunkt, den Blizzard auf verschiedene Wege angehen will.

Die Updates an dem “Flüsternden Baum” in Season 7 von Diablo 4. Quelle: Blizzard

Dan Tanguay erklärt, dass die Spieler in Season 7 die Stadt öfter besuchen und viel mehr auf die dortigen Dienste zurückgreifen werden. Design Director Colin Finer erinnert daran, dass es die Möglichkeit gibt, Wegpunkte als Favorit zu markieren. Das sei für die neue „Hexenstadt“ besonders hilfreich. Manche Spieler haben das neue Feature tatsächlich erst kürzlich entdeckt.

Warum werden Spieler den Ort oft nutzen? Die neue Mechanik in Season 7 von Diablo 4 sind die Kräfte der Hexenmacht. Ihr könnt euch die Kräfte zunutze machen und besondere Fähigkeiten erlernen. Um neue Kräfte zu erlernen, farmt ihr den Season-Ruf, den ihr unter anderem für saisonale Flüsteraufgaben bekommt, und opfert ihn am Altar am „Flüsternden Baum“. Mit den „Quality of Life“-Änderungen will Blizzard den Prozess bequemer gestalten.

In Season 7 gibt es drei verschiedene Arten von Hexenkräften, die ihr erlernen könnt. Zusätzlich könnt ihr seltene, verlorene Kräfte der Hexerei entdecken. Wie ihr die Kräfte bekommt und wie sie funktionieren, erfahrt ihr hier: Diablo 4 Kräfte der Hexenmacht: So funktioniert die Mechanik in Season 7