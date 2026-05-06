Spieler mit 10.000 Stunden in Conan Exiles feiert Enhanced: „Andere Studios hätten das für 60 Euro verkauft“

Die neue Enhanced-Version von Conan Exiles soll sicherlich neue Spieler ins Land der Verbannten locken. Es zeigen sich aber auch Veteranen mit tausenden Stunden Spielzeit begeistert vom Update.

Wie kommt die Enhanced-Version an? Nicht nur Kollege (und Conan-Exiles-Neuling) Dariusz zeigt sich angetan von der modernisierten Fassung des Survival-Spiels aus dem Hause Funcom. Auf Steam tummeln sich so viele Spieler wie lange nicht in Conan Exiles (26.820 gleichzeitig aktive Steam-Nutzer im 24-Stunden-Peak, das gab’s zuletzt im Sommer 2022, via steamdb.info).

Die jüngsten Rezensionen auf Steam fallen zudem noch einmal deutlich positiver aus als im Durchschnitt: 84 Prozent positiv versus 78 Prozent. Besonders spannend finden wir, dass einige der neuen Reviews von Veteranen kommen, die bereits tausende Stunden mit Conan Exiles verbracht haben.

Anna (6.579 Stunden Spielzeit) schreibt in ihrer Rezension auf Steam beispielsweise: „Ich liebe dieses Spiel. Es ist aufregend, wird auch nach Jahren nicht langweilig und man entdeckt immer wieder etwas Neues. Ich hoffe, dass sie mit dem Update auch einige Bugs beheben. Wir setzen große Hoffnungen in dieses große Update.“

Myrkr (7.352 Stunden) möchte euch Conan Exiles auf Steam auch ans Herz legen: „Ich liebe dieses Spiel! Man kann es solo oder mit Freunden spielen, die Welt über die Lore kennenlernen oder (mit Hilfe von Mods) seine eigene erschaffen. […] Ich empfehle dringend, es mal auszuprobieren, wenn man Sandbox-Games, Bauen, Charaktererstellung und Erkundung mag.“

OMNIA kommt sogar auf 10.847 Stunden Spielzeit und schreibt auf Steam: „Ich spiele das Spiel jetzt schon seit dem Early Access. Und ich hatte sicher meine Höhen und Tiefen damit. Aber ich muss ihnen einfach riesigen Respekt dafür zollen, dass sie eine so fantastische Version des Spiels herausgebracht haben. Jede andere Firma hätte das als ‚Remaster‘ für 60 € oder so verkauft. Danke, Funcom.“

Video starten Conan Exiles stellt seine Enhanced-Edition mit haufenweise kostenlosen Verbesserungen vor Autoplay

Leichter, hübscher, moderner

Was steckt in dem Update? Die Entwickler von Funcom haben dem 8 Jahre alten Survival-Spiel zum Jubiläum ein Unreal-Engine-5-Upgrade verpasst. Wer das Spiel besitzt, darf es kostenlos herunterladen und installieren. Zu den wichtigesten Verbesserungen gehören:

Deutlich verbesserte Umgebungen, Charaktermodelle, Beleuchtung und Effekte

Eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und zahlreiche Quality-of-Life-Upgrades

Leistung von 60+ FPS über alle Grafikvoreinstellungen auf den meisten PCs

Starke Steam-Deck-Leistung für tragbaren Survival-Spaß

Verringerung des Speicherplatzes von 105 auf 61 GB

Es tut sich aber auch spielerisch etwas. So könnt ihr jetzt beispielsweise erstmals frei zwischen den beiden Karten Land der Verbannten und Insel von Siptah reisen, und auch das Bauen, Herstellen und Reparieren wurde optimiert. Die umfangreichen Patch Notes findet ihr auf funcom.com.

Wer sich vor der Installation einen Eindruck von den visuellen Verbesserungen machen möchte, für den haben wir im folgenden Artikel eine Auswahl an Vergleichsbildern aus der alten und der neuen Version von Conan Exiles. Schaut vorbei: Conan Exiles wird auf Steam zu einem völlig neuen Spiel – 21 Bilder zeigen, was die UE5 ausmacht