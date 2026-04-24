Conan Exiles wird auf Steam zu einem völlig neuen Spiel – 15 Bilder zeigen, was die UE5 ausmacht

Die Entwickler von Conan Exiles haben ein Engine-Upgrade für Steam angekündigt und verpassen ihrem Survival-Spiel damit einen komplett neuen Look.

Was ist das für ein Upgrade? Die Entwickler von Conan Exiles haben ein kostenloses Engine-Upgrade angekündigt. Statt wie bislang auf der Unreal Engine 4 soll der Titel auf Version 5 umgestellt werden und erhält dadurch starke grafische Verbesserungen.

So gibt es nicht nur eine hübschere Grafik, sondern auch neue Naniten-Geometrie, verbessertes Terrain, simuliertes Wasser, neue Licht- und Schatten-Effekte sowie eine erneuerte Vegetation und ein grafisches Update für die Ausrüstung im Spiel.

Hier könnt ihr den Trailer zum Update sehen:

Video starten Conan Exiles stellt seine Enhanced-Edition mit haufenweise kostenlosen Verbesserungen vor Autoplay

Bilder verdeutlichen den Unterschied

Wie sieht das aus? Die Entwickler haben in ihrem Trailer auf YouTube einige Vergleichsbilder gezeigt, die den Unterschied der beiden Versionen deutlich machen. Wir zeigen euch hier, was euch erwartet.

Die ersten beiden Bilder zeigen gleich, wie sehr sich die gewöhnliche Landschaft verändert. Blumen, Büsche und etwas mehr Farbe lassen die Spielwelt ganz anders wirken.

Die Unreal-Engine 5 ermöglicht den Einsatz von Naniten und Lumen als neue Technologien, und die zeigen sich direkt in der Beleuchtung der Spielwelt.

Der Blick auf den Boden zeigt eine spürbar detaillierte Darstellung der Welt, die Sümpfe, Dreck und Pfützen noch viel matschiger aussehen lässt, während Gras und Wiese viel besser zu den Gebäuden passen.

Neu ist auch die verbesserte Wasser-Simulation. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied sowohl optisch als auch vom Verhalten der Wellen und wie sie ans Land brechen.

Mehr Gras, Blätter und Sträucher wird es in Conan Exiles eben so geben – und die sehen zudem noch viel realistischer aus als zuvor.

Auch die Charaktere und ihre Ausrüstung sehen dank der Unreal Engine 5 realistischer und farbenfroher aus. Die kleinen Details an den Rüstungen lassen sich so viel leichter erkennen.

Nicht nur die grünen Wiesen und Täler erhalten eine Auffrischung, auch in den anderen Biomen soll es Updates geben.

Wann kommt das Update? Ab dem 5. Mai 2026 erhalten alle Besitzer des Titels auf Steam kostenlos das neue Upgrade zur Feier des 8. Geburtstages von Conan Exile. Damit möchten die Entwickler nicht nur alten Fans eine Freude machen, sondern auch neuen Spielern einen guten Moment für den Einstieg bieten.

Falls ihr Conan Exiles noch nie gespielt habt, dann habt ihr mit Conan Exiles Enhanced ab dem 5. Mai die perfekte Gelegenheit dazu. Obwohl der Titel grafisch aufgewertet wird, spart ihr dank des Updates auch noch Speicherplatz. Wieso das so ist, erfahrt ihr in diesem Artikel: Conan Exiles bekommt riesiges Update auf Steam, verringert die Größe des Spiels um 80 GB