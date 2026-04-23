Conan Exiles bekommt riesiges Update auf Steam, verringert die Größe des Spiels um 80 GB

Funcom hat ein riesiges Update für Conan Exiles angekündigt, das mehr an ein Remaster erinnert. Mit Conan Exiles Enhanced bekommt das Survival-Spiel eine neue Engine und haufenweise Verbesserungen – aber nur auf Steam.

Was ist das für ein Update? Conan Exiles Enhanced bringt das Survival-Spiel von der Unreal Engine 4, die aktuell noch genutzt wird, auf die UE 5. Am 5. Mai wird das Update auf Steam für alle Besitzer des Spiels kostenlos ausgerollt.

Damit soll eine Performance-Verbesserung erzielt werden mit angepeilten 60+ FPS für alle Qualitäts-Einstellungen. Dazu kommen haufenweise Verbesserungen am Grundspiel, etwa:

Die Exiled Lands und die Isle of Siptah werden zusammengelegt. Es ist nur noch ein Server notwendig und ihr reist via Teleport. Zugang zur Insel bekommt ihr nach wie vor nur mit dem DLC, der die Map um ein ganzes Stück erweitert.

Ihr könnt nun mehrere Charaktere nebeneinander auf dem gleichen (Solo-)Server besitzen.

Die Größe des Clients wird um etwa 66 %, von 120 auf 40 GB geschrumpft.

Steam-Deck-Support kommt.

Das User Interface wird aufgeräumt und übersichtlicher. Zudem werden viele Bugs behoben.

Den vollständigen Umfang des Updates könnt ihr auf der Website von Conan Exiles nachlesen.

Video starten Conan Exiles stellt seine Enhanced-Edition mit haufenweise kostenlosen Verbesserungen vor Autoplay

Conan Exiles wird modern, würgt Xbox und PlayStation ab

Das Enhanced-Update ist zwar kostenlos, wird jedoch (vorerst) nur für Steam ausgerollt. Versionen für den MS Store, Epic sowie auf Konsolen (Xbox und PS4/5) bleiben für den Augenblick noch auf dem alten Stand. Ob und wann das Update auch hier kommt, steht noch offen. Funcom will die Möglichkeit zumindest nicht ausschließen.

Im Blogpost heißt es jedoch auch: die „alte“ Version, also die auf UE 4, wird keine großen Inhalts-Updates mehr bekommen, nur noch notwendige Bugfixes. Außerdem werden alle offiziellen Server auf den neuen Stand gebracht. Spieler mit der Legacy-Version auf PC – also alle außer Steam-Nutzer – haben dort dann keinen Zugang mehr. Xbox- und PlayStation-Server bleiben auf dem alten Stand und damit zugänglich.

Wie genau es mit Conan Exiles allgemein weitergeht, will Funcom in den kommenden Tagen verraten. Aktuell scheint der Fokus vor allem auf dem neuen Survival-Spiel Dune: Awakening zu liegen, das zuletzt ein großes Update erhalten und einen großen Wunsch erfüllt hat.

Allgemein sieht es aktuell aber sehr gut aus für Survival-Fans. Nicht nur bestehende Titel bekommen mehr Liebe, auch neue Spiele erscheinen und das in einer – besonders fürs Genre – hohen Qualität: Auf Steam herrscht derzeit ein goldenes Zeitalter für Survival-Games, und das nicht nur dank Windrose