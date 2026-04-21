Das beste deutsche Survival-Spiel bringt letztes Update vor dem großen Finale, verändert das Kampfsystem komplett

Die Entwickler von Enshrouded veröffentlichen heute das letzte große Update für ihr Survival-Spiel. Dabei will man vor allem das Kämpfen und die Builds des Spiels verändern.

Wann startet das Update? Das deutsche Survival-Spiel Enshrouded veröffentlicht heute, am 21. April 2026, um 15:00 Uhr das letzte große Update vor der Vollversion. Unter dem Titel Forging the Path gibt es große Änderungen am Kampfsystem, den Builds und daran, wie sich Enshrouded anfühlt.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Update sehen:

Video starten Enshrouded: Der Early Access Trailer zum neuen Survival-Hit auf Steam Autoplay

Viele neue Features im letzten Update

Welche Features stecken drin? Die Entwickler haben bereits in Update-Videos über die Features von Forging the Path informiert. Dabei geht es vor allem um das Kampfsystem und die Builds, aber auch andere Veränderungen erneuern Enshrouded.

So darf man sich auf folgende Features freuen:

Waffen bekommen Spezial-Fähigkeiten mit Extra-Angriffen

Alle Nahkampfwaffen können jetzt einen schweren Angriff aufladen

Zweihandwaffen sollen sich mächtiger anfühlen

Feinde haben jetzt ein Aggro-System, um zu verbessern, wann sie euch angreifen

Zauberstäbe sind stärker, haben mehr Reichweite und Haltbarkeit

Manche Fähigkeiten können nach dem Freischalten verbessert werden

Das Build-System wurde überarbeitet, um mehr Hybrid-Builds zu ermöglichen

Rüstungen, Schilde, Zauber und Ringe können nun mit Runen verbessert werden

Hochwertige Ausrüstung bietet zusätzliche Perk-Slots, die eure Builds weiter verstärken

Ihr dürft endlich eure Version des Gluttals mit der Community teilen

Es gibt ein verbessertes Tutorial und Startgebiet

Die Quests wurden überarbeitet, sodass man nun direkt sieht, was eine Haupt- und was eine Nebenquest ist

Ein Journal trackt nun eure gesammelten Items und gibt euch einen Exp-Bonus

Wo man welche Dinge craften kann, wurde verändert und neue Rezepte sind verfügbar

Alle neuen Stationen beim Tischler lagern stapelbare Materialien automatisch in nahegelegene Truhen ein

Ihr dürft endlich bauen, ohne die Materialien im Inventar zu haben – solange sich eure Ressourcen in magischen Truhen befinden.

Einen ausführlichen Changelog mit allen auch noch so kleinen Veränderungen für das Spiel findet ihr auf Steam.

Was passiert nach dem Ende des Early Access? Die Entwickler von Enshrouded haben in einer Pressemitteilung, die MeinMMO vorliegt, verkündet, dass sie auch nach der Version 1.0 weitere Updates veröffentlichen möchten.

So erklärt Antony Christoulakis, Creative Director bei Keen Games: „Wir sind entschlossen, das Spiel auch über Version 1.0 hinaus über viele Jahre hinweg zu unterstützen und hoffen, dass uns die Community auf diesem Weg weiterhin begleitet.“

Man darf sich also auf viele Neuerungen freuen, auch wenn die es nicht alle in die Version 1.0 schaffen werden.

Enshrouded hat sich über den Verlauf des Early Access zu einem der besten Survival-Spiele auf dem Markt gepatcht und genießt bei den Spielern gute Bewertungen. Auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist vom deutschen Survival-Spiel begeistert: Ich habe Enshrouded auf Steam fast 2 Jahre lang ignoriert, jetzt fesselt es mich seit 2 Wochen schon über 50 Stunden lang